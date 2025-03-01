Найдешевші тарифи Київстару, Vodafone та lifecell — що обрати в березні 2025

Магазин Vodafone у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українцям доводиться більше платити за тарифні плани від мобільних операторів після масового підняття вартості у грудні-січні. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам пакети послуг на різний гаманець, тож можна підключити бюджетні тарифи, аби не переплачувати за зв'язок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифи від мобільних операторів найдешевші в березні 2025 року.

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Тариф від Київстару

Найменше коштує пакет послуг "LOVE UA Комфорт" — усього 140 грн на місяць. Але він розрахований виключно на осіб з інвалідністю і людей похилого віку. За такі гроші абоненти отримають:

6 ГБ трафіку;

безлім у мережі Київстару;

60 хвилин на дзвінки по Україні;

60 SMS.

Також у тарифі передбачена послуга "Київстар ТБ Легкий", з якою доступні для перегляду 200+ каналів, базова колекція фільмів, серіалів і шоу від 1+1 Video. Можна активувати Суперсилу на вибір без додаткової оплати. Серед сервісів:

Інтернет-безлім (80 ГБ без обмеження швидкості);

необмежені дзвінки на мобільні та міські номери;

SMS-безлім;

100 хвилин на розмови в інших мережах і за кордон;

відсутність тарифікації під час користування мобільними застосунками.

Найдешевший тариф Київстару, доступний усім абонентам — це "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн на місяць.

Тариф від Vodafone

Пакет послуг Red Start з 1 березня 2025 року коштує 240 грн (подорожчав на 50 грн). Водночас наповнення залишилося аналогічним. Це найдешевший тарифний план із доступних для активації. Він забезпечить абонентів 20 ГБ мобільного трафіку, 200 хвилинами на розмови по Україні, безлімом у мережі Vodafone та 200 SMS.

Додатково діє акційна пропозиція "2 місяці безкоштовного доступу до YouTube Premium". Клієнти отримають підписку на сервіс і зможуть вмикати відео на YouTube Music без реклами.

Тариф від lifecell

Мобільний оператор залишив активними дуже малу кількість тарифів, тож вибір для нових абонентів невеликий. Найдешевшим у березні став пакет послуг "Максі" за 300 грн на місяць. Він дає українцям такі обсяги:

20 + 20 ГБ трафіку (доповнення за своєчасну оплату);

750 + 750 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell);

безліміт у мережі;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Клієнти можуть зекономити на тарифному плані, якщо здійснять процедуру ідентифікації номера. Тоді будуть платити 250 грн щомісяця. А в разі перенесення номера в мережу lifecell за допомогою технології MNP ціна знизиться до 190 грн.

Нагадаємо, Київстар запровадив зміни у вартості додаткових послуг. Пакет "Нічний" коштує 50 грн замість 30 грн, але надає 50 ГБ мобільного трафіку на противагу 10 ГБ. Послуга "Ми разом" стала безплатною, а для бізнес-клієнтів подорожчали Viber-розсилки з 1 березня.

Також ми писали, що мобільний оператор Vodafone перегляне вартість тарифних планів. Подорожчання заплановане для пакетів послуг RED Start, RED Pro, RED Unlim Max, RED Unlim Plus і Vodafone Ultra. Абоненти більше платитимуть вже у березні.