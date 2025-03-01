Самые дешевые тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — что выбрать в марте 2025

Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцам приходится больше платить за тарифные планы от мобильных операторов после массового поднятия стоимости в декабре-январе. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам пакеты услуг на разный кошелек, поэтому можно подключить бюджетные тарифы, дабы не переплачивать за связь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифы от мобильных операторов самые дешевые в марте 2025 года.

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Тариф от Киевстара

Меньше всего стоит пакет услуг "LOVE UA Комфорт" — 140 грн в месяц. Но он рассчитан исключительно на лиц с инвалидностью и пожилых людей. За такие деньги абоненты получат:

6 ГБ трафика;

безлим в сети Киевстара;

60 минут на звонки по Украине;

60 SMS.

Также в тарифе предусмотрена услуга "Киевстар ТВ Легкий", с которой доступны для просмотра 200+ каналов, базовая коллекция фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video. Можно активировать Суперсилу на выбор без дополнительной оплаты. Среди сервисов:

Интернет-безлим (80 ГБ без ограничения скорости);

неограниченные звонки на мобильные и городские номера;

SMS-безлим;

100 минут на разговоры в других сетях и за границу;

отсутствие тарификации при пользовании мобильными приложениями.

Самый дешевый тариф Киевстара, доступный всем абонентам — это "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн в месяц.

Тариф от Vodafone

Пакет услуг Red Start с 1 марта 2025 года стоит 240 грн (подорожал на 50 грн). При этом наполнение осталось аналогичным. Это самый дешевый тарифный план из доступных для активации. Он обеспечит абонентов 20 ГБ мобильного трафика, 200 минутами на разговоры по Украине, безлимом в сети Vodafone и 200 SMS.

Дополнительно действует акционное предложение "2 месяца бесплатного доступа к YouTube Premium". Клиенты получат подписку на сервис и смогут включать видео на YouTube Music без рекламы.

Тариф от lifecell

Мобильный оператор оставил активными очень малое количество тарифов, поэтому выбор для новых абонентов небольшой. Самым дешевым в марте стал пакет услуг "Макси" за 300 грн в месяц. Он дает украинцам такие объемы:

20 + 20 ГБ трафика (дополнение за своевременную оплату);

750 + 750 минут на все номера по Украине (кроме lifecell);

безлимит в сети;

безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие).

Клиенты могут сэкономить на тарифном плане, если осуществят процедуру идентификации номера. Тогда будут платить 250 грн ежемесячно. А в случае переноса номера в сеть lifecell с помощью технологии MNP цена снизится до 190 грн.

Напомним, Киевстар ввел изменения в стоимости дополнительных услуг. Пакет "Ночной" стоит 50 грн вместо 30 грн, но предоставляет 50 ГБ мобильного трафика в противовес 10 ГБ. Услуга "Мы вместе" стала бесплатной, а для бизнес-клиентов подорожали Viber-рассылки с 1 марта.

Также мы писали, что мобильный оператор Vodafone пересмотрит стоимость тарифных планов. Подорожание запланировано для пакетов услуг RED Start, RED Pro, RED Unlim Max, RED Unlim Plus и Vodafone Ultra. Абоненты будут больше платить уже в марте.