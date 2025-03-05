Киевстар готовит закрытие популярного тарифа — без чего клиенты останутся в марте

Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор "Киевстар" объявил о закрытии тарифного плана с 11 марта. Пакет услуг станет недоступен для новых подключений плюс его переименуют. Взамен абоненты смогут перейти на новый тариф и пользоваться всеми преимуществами.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Нововведение коснется корпоративных клиентов и тарифа "Business LOVE UA. Магнит". После 11 марта его не удастся подключить, а к названию добавят приставку 2024. Конечно, все абоненты, которые успеют активировать пакет услуг до закрытия, смогут в дальнейшем пользоваться его сервисами.

"Зато с 11 марта 2025 года запускается новый тариф — Business LOVE UA. Магнит для корпоративных клиентов. Он будет доступен для абонентов, переходящих на Киевстар от другого оператора с сохранением номера", — написали в компании.

Речь идет об услуге MNP, которая позволяет сменить мобильного оператора, не волнуясь за привязанные пароли, карточки и приложения, ведь номер останется тот же. До 10 марта украинцы могут подключить специальный тариф "Business LOVE UA. Магнит" по акционной цене.

Какие условия тарифа

Он будет стоить всего 100 грн в месяц в течение первых 12 месяцев пользования. Затем стоимость будет составлять 175 грн. За такие деньги корпоративные клиенты Киевстара получат:

20 ГБ трафика;

4,3 ГБ в роуминге;

1200 минут на Киевстар, другие мобильные и городские номера по Украине (после окончания — безлим на Киевстар);

100 SMS по Украине;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video).

Также в пакете — Суперсила без доплат. Абоненты могут бесплатно получить безлим на Интернет (80 ГБ без ограничения скорости), безлим на звонки по Украине, Киевстар ТВ (почти 400 каналов и большая коллекция фильмов/сериалов), SMS-безлим, 50 минут для звонков за границу, 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона, проводной интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Преимуществ бизнес-подключения много. Например, все номера регистрируются на компанию, а подключить к единой сети можно любое количество номеров. Плюс мобильная связь будет работать, даже если на счету нулевой баланс. Клиенты получат отдельную линию поддержки, персонального менеджера и возможность общения в онлайн-чате.

Напомним, мобильные операторы предлагают дешевые тарифы клиентам. Киевстар, Vodafone и lifecell обеспечивают абонентов пакетами услуг на разный кошелек, чтобы каждый мог пользоваться связью/Интернетом. Мы узнали, какие тарифы самые дешевые в марте 2025 года.

Также мы писали, что Vodafone снова поднял стоимость тарифных планов. С 1 марта подорожали пакеты услуг по контракту, а именно RED Start, RED Pro, RED Unlim Max, RED Unlim Plus и Vodafone Ultra. Зато наполненность тарифов осталась без изменений.