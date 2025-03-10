Пропозиції від мобільних операторів у 2025 — що обрати людині на пенсії

Пенсіонер розмовляє телефоном. Фото: Pexels

Мобільні оператори України пропонують широкий асортимент тарифних планів, адаптованих до різних потреб користувачів та їхнього бюджету. Люди похилого віку зазвичай віддають перевагу найдоступнішим варіантам. Для більшості пенсіонерів мобільний інтернет і додаткові послуги не є критично важливими, а головним фактором залишається якісний зв’язок.

Про те, який тариф підійде українцям на пенсії у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Новини.LIVE проаналізувала пропозиції мобільних операторів і відібрала найвигідніші варіанти для людей старшого віку. Основними критеріями відбору були доступність та кількість хвилин для дзвінків. Як виявилось, мобільні оператори передбачили спеціальні умови, що дають змогу суттєво зекономити на зв’язку:

Київстар

Оператор заохочує абонентів, які переходять на його мережу, зберігаючи свій номер. Для них діє вигідний тариф "LOVE UA Магніт Контракт", який коштує 220 грн на місяць та передбачає:

1200 хвилин для дзвінків по всій Україні, включаючи міські номери та інших мобільних операторів. Після вичерпання хвилин — безлімітні розмови в мережі Київстар;

20 ГБ мобільного інтернету та 100 СМС по країні;

100 СМС по Україні.

Також доступна опція вибору однієї безплатної "суперсили". Людям старшого віку може бути корисною функція "Дзвінки безлім", яка надає необмежені хвилини на всі номери в Україні.

lifecell

Компанія орієнтується на комплексні пакети, що включають як мобільний зв’язок, так і інтернет. Найдоступнішим є тариф "Максі", стандартна вартість якого — 300 грн. Проте ціну можна суттєво зменшити:

Якщо номер зареєстрований за паспортом, абонплата зменшується до 250 грн. При переході від іншого оператора тариф коштуватиме лише 190 грн на місяць.

Що входить у пакет:

750 хвилин для дзвінків + додаткові 750 хвилин на всі мобільні номери України (за умови своєчасної оплати);

25 ГБ інтернету (або безліміт за своєчасну оплату тарифу за акцією "Мега безліміт");

безлімітні розмови в межах lifecell;

вільний доступ до популярних мобільних додатків;

безплатний режим модема для роздачі інтернету.

Якщо головним критерієм вибору тарифного плану є дешеві дзвінки, Київстар із функцією "Дзвінки безлім" буде оптимальним варіантом для людей поважного віку. Для економії підійде тариф lifecell "Максі", але за умови, що пенсіонер перейде на нього від іншого оператора зі своїм номером.

Раніше ми писали, що оператор мобільного зв’язку "Київстар" повідомив про припинення дії одного зі своїх тарифних планів, починаючи з 11 березня. Цей пакет більше не буде доступний для нових підключень і отримає нову назву. Водночас користувачам запропонують альтернативний тариф із вигідними умовами.

Також ми розповідали, що клієнти мобільного оператора lifecell можуть зменшити витрати на зв’язок завдяки сервісу "Тарифна підписка". Ця опція дозволяє оплатити пакет послуг наперед, що дає змогу заощадити на абонентській платі.