Найкращий мобільний тариф для дитини — що підключити у 2025 році

Дитина з телефоном. Фото: Pexels

Діти користуються послугами мобільних операторів не менше, ніж дорослі. Але їхні потреби можуть відрізнятися. Наприклад, підліткам необхідно більше трафіку для доступу в Інтернет, аби ефективно навчатися. Тож справа батьків — обрати вигідний тарифний план і забезпечити дітей достатніми обсягами послуг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який мобільний тариф підключити дітям у 2025 році.

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Найкращий тариф для дітей у 2025

Чимало українців користуються послугами Київстару. Компанія порекомендувала абонентам підключити своїм дітям тариф "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн на місяць. У пакет входить мобільний зв’язок та дві Суперсили на вибір, які дозволяють збільшити обсяги сервісів, якщо не вистачає базового наповнення.

За такі гроші підлітки можуть використовувати:

20 ГБ трафіку;

6,1 ГБ у роумінгу;

безлім у мережі Київстар;

150 хвилин на розмови з абонентами інших мобільних операторів і за кордон;

100 SMS по Україні.

Також у тариф входить послуга "Київстар ТБ Легкий", яка включає 200+ каналів, базову колекцію фільмів, серіалів та шоу від 1+1 Video. Плюс мегабайти не витрачаються під час використання деяких застосунків (завантаження, оновлення, підписка і покупки тарифікуються окремо).

Тарифи для дітей від Київстару. Фото: скриншот

На вибір абонентів — дві Суперсили без доплат. Можна підключити:

Інтернет безлім (80 ГБ без обмеження швидкості);

Дзвінки безлім (на всі мобільні та міські номери по Україні);

Київстар ТБ (майже 400 каналів, 18 000+ фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу);

SMS безлім;

Відео на ходу (часткова відсутність тарифікації для додатків YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 хвилин на інші мережі та за кордон (дзвінки на номери Бельгії, Індії, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, США, Чехії, Норвегії, Швеції);

5 ГБ у роумінгу;

SIM для планшета (можна використати тільки для мобільного Інтернету);

SIM для другого телефона (працює для вихідних дзвінків і мобільного трафіку);

Соцмережі та месенджери (відсутність тарифікації для застосунків Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok тощо).

Як видно, діти отримають значний набір послуг всього за 250 грн на місяць. При цьому батьки зможуть контролювати витрати за номером, відстежувати місцеперебування абонента, блокувати вхідні/вихідні дзвінки, підключити мультиакаунт і багато іншого.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть економити на тарифних планах від lifecell, користуючись послугою "Тарифна підписка". Вона дозволяє заплатити за пакет послуг на 6 чи 12 місяців наперед зі знижкою 10-15%.

Також ми писали, що Київстар закриє тарифний план "Business LOVE UA. Магніт" для корпоративних клієнтів. З 11 березня він стане недоступним для нових підключень та отримає приставку "2024" до назви. Натомість з’явиться новий пакет послуг з аналогічною назвою.