Лучший мобильный тариф для ребенка — что подключить в 2025 году

Ребенок с телефоном. Фото: Pexels

Дети пользуются услугами мобильных операторов не меньше, чем взрослые. Но их потребности могут отличаться. Например, подросткам необходимо больше трафика для доступа в Интернет, чтобы эффективно учиться. Поэтому дело родителей — выбрать выгодный тарифный план и обеспечить детей достаточными объемами услуг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой мобильный тариф подключить детям в 2025 году.

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Многие украинцы пользуются услугами Киевстара. Компания порекомендовала абонентам подключить своим детям тариф "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн в месяц. В пакет входит мобильная связь и две Суперсилы на выбор, которые позволяют увеличить объемы сервисов, если не хватает базового наполнения.

За такие деньги подростки могут использовать:

20 ГБ трафика;

6,1 ГБ в роуминге;

безлим в сети Киевстар;

150 минут на разговоры с абонентами других мобильных операторов и за границу;

100 SMS по Украине.

Также в тариф входит услуга "Киевстар ТВ Легкий", которая включает 200+ каналов, базовую коллекцию фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video. Плюс мегабайты не расходуются при использовании некоторых приложений (загрузка, обновление, подписка и покупки тарифицируются отдельно).

Тарифы для детей от Киевстара. Фото: скриншот

На выбор абонентов — две Суперсилы без доплат. Можно подключить:

Интернет безлим (80 ГБ без ограничения скорости);

Звонки безлим (на все мобильные и городские номера по Украине);

Киевстар ТВ (почти 400 каналов, 18 000+ фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу);

SMS безлим;

Видео на ходу (частичное отсутствие тарификации для приложений YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video);

300 минут на другие сети и за границу (звонки на номера Бельгии, Индии, Испании, Италии, Канады, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, США, Чехии, Норвегии, Швеции);

5 ГБ в роуминге;

SIM для планшета (можно использовать только для мобильного Интернета);

SIM для второго телефона (работает для исходящих звонков и мобильного трафика);

Соцсети и мессенджеры (отсутствие тарификации для приложений Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok и т.д.).

Как видно, дети получат внушительный набор услуг всего за 250 грн в месяц. При этом родители смогут контролировать расходы по номеру, отслеживать местонахождение абонента, блокировать входящие/исходящие звонки, подключить мультиаккаунт и многое другое.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут экономить на тарифных планах от lifecell, пользуясь услугой "Тарифная подписка". Она позволяет заплатить за пакет услуг на 6 или 12 месяцев вперед со скидкой 10-15%.

Также мы писали, что Киевстар закроет тарифный план "Business LOVE UA. Магнит" для корпоративных клиентов. С 11 марта он станет недоступным для новых подключений и получит приставку "2024" к названию. Вместо этого появится новый пакет услуг с аналогичным названием.