Швидкість мобільного інтернету не така, як обіцяє оператор — що з цим робити

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Мобільні оператори часто заявляють про неймовірну швидкість 4G і 5G — до 100 Мбіт/с і більше. Але на практиці багато користувачів помічають, що реальна швидкість їхнього інтернету суттєво нижча за обіцянки в рекламі.

Про те, чому так відбувається і як можна поліпшити ситуацію, розповідає Телеграф.

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Перевантаження мережі

Якщо багато користувачів підключаються до однієї базової станції в один і той самий час, швидкість інтернету падає. Це зазвичай трапляється в години пік або в місцях великого скупчення людей — у центрі міста, торгових центрах, на вокзалах чи стадіонах.

Можна використовувати мобільний інтернет у менш завантажені години (рано вранці чи пізно ввечері). За можливості телефон може сам перемикатися на іншу частоту, якщо оператор підтримує кілька діапазонів.

Відстань до базової станції

Чим далі ви перебуваєте від мобільної вежі, тим слабший сигнал і нижча швидкість з'єднання. Особливо це помітно в сільській місцевості, де базові станції розташовані на значній відстані одна від одної.

Можна скористатися зовнішніми антенами або підсилювачами сигналу, особливо якщо це приватний будинок. Також, якщо Wi-Fi доступний у вашій локації, то краще під'єднатися до нього.

Перешкоди на шляху сигналу

Стіни, залізобетонні перекриття, ліс чи складний рельєф можуть заважати радіохвилям. Тому в підвалах або будівлях із товстими стінами швидкість мобільного інтернету часто знижується.

Можна переміститися в місце з кращим покриттям — ближче до вікна або на відкрите повітря. Також можна використовувати роутери з SIM-картами, які мають потужніші антени.

Обмеження швидкості оператором

Деякі дешевші тарифні плани мають приховані ліміти швидкості (наприклад, 1-5 Мбіт/с). Крім того, оператор може суттєво знизити швидкість після споживання певного обсягу трафіку (приміром, більш як 50 ГБ на місяць).

Потрібно уважно ознайомитися з умовами тарифу — можливо, потрібен план без штучних обмежень. Також можна перевірити, чи не почав діяти "тарифний поріг" після перевищення місячного ліміту.

Тип підключення — 3G, 4G чи 5G

Швидкість залежить від стандарту зв'язку. Якщо телефон автоматично перемкнувся на 3G або ваша SIM-карта застаріла і не підтримує 4G/5G, це знизить можливу пропускну здатність.

Потрібно перевірити налаштування смартфона і вибрати режим 4G/5G за потреби. Також необхідно оновити SIM-карту у свого оператора, якщо вона не підтримує сучасні стандарти.

Технічні обмеження смартфона

Не всі моделі телефонів можуть працювати на максимальних швидкостях, заявлених оператором. Особливо це стосується бюджетних пристроїв або старіших версій смартфонів.

Необхідно перевірити характеристики смартфона (які стандарти та частотні діапазони він підтримує), а також розглянути можливість оновлення пристрою, якщо поточний не підтримує 4G чи 5G.

Нагадаємо, сучасні смартфони вміють автоматично перемикатися між доступними стандартами мобільного зв'язку залежно від рівня сигналу. Часто трапляється, що пристрій уперто залишається на 2G і не хоче переходити на швидкісний стандарт.

Також ми писали, що коли погіршується мобільний зв'язок, на екрані смартфона може з'явитися літера "E". У такому випадку інтернет стає повільним або зовсім може зникнути.