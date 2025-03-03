Скорость мобильного интернета не такая, как обещает оператор — что с этим делать

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Мобильные операторы часто заявляют о невероятной скорости 4G и 5G — до 100 Мбит/с и более. Но на практике многие пользователи замечают, что реальная скорость их интернета существенно ниже обещаний в рекламе.

О том, почему так происходит и как можно улучшить ситуацию, рассказывает Телеграф.

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Перегрузка сети

Если много пользователей подключаются к одной базовой станции в одно и то же время, скорость интернета падает. Это обычно случается в часы пик или в местах большого скопления людей — в центре города, торговых центрах, на вокзалах или стадионах.

Можно использовать мобильный интернет в менее загруженные часы (рано утром или поздно вечером). По возможности телефон может сам переключаться на другую частоту, если оператор поддерживает несколько диапазонов.

Расстояние до базовой станции

Чем дальше вы находитесь от мобильной вышки, тем слабее сигнал и ниже скорость соединения. Особенно это заметно в сельской местности, где базовые станции расположены на значительном расстоянии друг от друга.

Можно воспользоваться внешними антеннами или усилителями сигнала, особенно если это частный дом. Также, если Wi-Fi доступен в вашей локации, то лучше подключиться к нему.

Препятствия на пути сигнала

Стены, железобетонные перекрытия, лес или сложный рельеф могут мешать радиоволнам. Поэтому в подвалах или зданиях с толстыми стенами скорость мобильного интернета часто снижается.

Можно переместиться в место с лучшим покрытием — ближе к окну или на открытый воздух. Также можно использовать роутеры с SIM-картами, которые имеют более мощные антенны.

Ограничение скорости оператором

Некоторые более дешевые тарифные планы имеют скрытые лимиты скорости (например, 1-5 Мбит/с). Кроме того, оператор может существенно снизить скорость после потребления определенного объема трафика (например, более 50 ГБ в месяц).

Нужно внимательно ознакомиться с условиями тарифа — возможно, нужен план без искусственных ограничений. Также можно проверить, не начал ли действовать "тарифный порог" после превышения месячного лимита.

Тип подключения — 3G, 4G или 5G

Скорость зависит от стандарта связи. Если телефон автоматически переключился на 3G или ваша SIM-карта устарела и не поддерживает 4G/5G, это снизит возможную пропускную способность.

Нужно проверить настройки смартфона и выбрать режим 4G/5G при необходимости. Также необходимо обновить SIM-карту у своего оператора, если она не поддерживает современные стандарты.

Технические ограничения смартфона

Не все модели телефонов могут работать на максимальных скоростях, заявленных оператором. Особенно это касается бюджетных устройств или более старых версий смартфонов.

Необходимо проверить характеристики смартфона (какие стандарты и частотные диапазоны он поддерживает), а также рассмотреть возможность обновления устройства, если текущий не поддерживает 4G или 5G.

Напомним, современные смартфоны умеют автоматически переключаться между доступными стандартами мобильной связи в зависимости от уровня сигнала. Часто случается, что устройство упорно остается на 2G и не хочет переходить на скоростной стандарт.

Также мы писали, что когда ухудшается мобильная связь, на экране смартфона может появиться буква "E". В таком случае интернет становится медленным или вовсе может исчезнуть.