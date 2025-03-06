Клієнти lifecell можуть економити на тарифах — як заплатити менше

Магазин lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Абоненти мобільного оператора lifecell можуть економити на тарифних планах завдяки послузі "Тарифна підписка". Це можливість заплатити за пакет послуг наперед, що автоматично зменшує вартість користування сервісами протягом місяця. Економія на тарифах "Максі" та "Мега" становить 10-15%.

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

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Як не переплачувати за тарифи

Нові пакети послуг "Максi" та "Мега" коштують 300 і 500 грн на місяць відповідно. Це немаленькі суми, проте абонентам дали можливість заощадити кошти. Варто лише скористатися послугою "Тарифна підписка" і заплатити одразу за 6 або 12 місяців. Чим більшу кількість пакетів оплатити, тим вигіднішою буде економія:

при замовленні 6 пакетів послуг — 10% знижки;

при замовленні 12 пакетів послуг — 15% знижки.

Це доступно новим клієнтам lifecell, а також абонентам, які перенесли мобільний номер з іншої мережі. Наприклад, тариф "Максі" обійдеться у 190 грн на місяць, якщо скористатися послугою перенесення MNP. Але з "Тарифною підпискою" вартість зменшиться до 161,5 грн/4 тижні (при замовленні 12 пакетів).

Тарифи lifecell. Фото: скриншот

За такі гроші українці отримують безлімітний трафік, необмежену кількість хвилин на розмови в мережі lifecell, 1 500 хвилин на дзвінки по Україні, безлім на мобільні застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook тощо).

"Зручно, що абоненти можуть не сплачувати одразу повну суму за тарифну підписку, скориставшись опцією оплати частинами. А в разi змiни тарифного плану залишок коштів повертається на бонусний рахунок абонента і може бути використаний для оплати нового тарифу", — розповіли в компанії.

Заплатити за кілька місяців наперед можуть також користувачі інших тарифів, а саме: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Потужний", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022", "Ґаджет Планшет", "Ґаджет Роутер", "Ґаджет Смарт", "Смарт сім’я" та ін.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не обов’язково переплачувати за тарифні плани популярних мобільних операторів. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують пакети послуг на різний гаманець. Доступні бюджетні тарифи з задовільними обсягами хвилин на розмови і трафіку.

Також ми писали, що Київстар планує закрити тариф "Business LOVE UA. Магніт" для корпоративних клієнтів з 11 березня. Його не вдасться підключити, натомість з’явиться альтернатива з аналогічною назвою. Наповнення і вартість можуть змінитися.