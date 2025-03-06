Клиенты lifecell могут экономить на тарифах — как заплатить меньше

Магазин lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Абоненты мобильного оператора lifecell могут экономить на тарифных планах благодаря услуге "Тарифная подписка". Это возможность заплатить за пакет услуг заранее, что автоматически уменьшает стоимость пользования сервисами в течение месяца. Экономия на тарифах "Макси" и "Мега" составляет 10-15%.

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

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Как не переплачивать за тарифы

Новые пакеты услуг "Макси" и "Мега" стоят 300 и 500 грн в месяц соответственно. Это немаленькие суммы, однако абонентам дали возможность сэкономить деньги. Стоит лишь воспользоваться услугой "Тарифная подписка" и заплатить сразу за 6 или 12 месяцев. Чем большее количество пакетов оплатить, тем выгоднее экономия:

при заказе 6 пакетов услуг — 10% скидки;

при заказе 12 пакетов услуг — 15% скидки.

Это доступно новым клиентам lifecell, а также абонентам, которые перенесли мобильный номер из другой сети. Например, тариф "Макси" обойдется в 190 грн в месяц, если воспользоваться услугой переноса MNP. Но с "Тарифной подпиской" стоимость уменьшится до 161,5 грн/4 недели (при заказе 12 пакетов).

Тарифы lifecell. Фото: скриншот

За такие деньги украинцы получают безлимитный трафик, неограниченное количество минут на разговоры в сети lifecell, 1 500 минут на звонки по Украине, безлим на мобильные приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и т.д.).

"Удобно, что абоненты могут не платить сразу полную сумму за тарифную подписку, воспользовавшись опцией оплаты частями. А в случае изменения тарифного плана остаток денег возвращается на бонусный счет абонента и может быть использован для оплаты нового тарифа", — рассказали в компании.

Заплатить за несколько месяцев вперед могут также пользователи других тарифов, а именно: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Потужний", "Platinum Лайф", "Жара Лайт 2022", "Гаджет Планшет", "Гаджет Роутер", "Гаджет Смарт", "Смарт семья" и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не обязательно переплачивать за тарифные планы популярных мобильных операторов. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают пакеты услуг на разный кошелек. Доступны бюджетные тарифы с удовлетворительными объемами минут на разговоры и трафика.

Также мы писали, что Киевстар планирует закрыть тариф "Business LOVE UA. Магнит" для корпоративных клиентов с 11 марта. Его не удастся подключить, взамен появится альтернатива с аналогичным названием. Наполнение и стоимость могут измениться.