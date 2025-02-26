Акційний тариф lifecell – хто може підключити пакет послуг за 100 грн

Вивіска lifecell. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор запровадив акцію для нових корпоративних клієнтів, які до кінця 2025 року перенесуть бізнес-лінію в мережу lifecell. Українці зможуть економити на мобільному зв’язку та безлімітному трафіку, оскільки отримають знижену фіксовану вартість тарифу.

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

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Тариф "Бізнес плюс 149"

Акція "сТОП-ціна бізнес" передбачає, що корпоративні абоненти менше платитимуть за пакет послуг до кінця 2026 року. Треба лише до 31 грудня 2025-го перенести бізнес-лінію в мережу lifecell та підключити тарифний план "Бізнес Плюс 149". Тоді вдасться платити за сервіси не 149 грн на місяць, а лише 100 грн.

За такі гроші клієнтів забезпечать:

безлімітними дзвінками на номери lifecell;

необмеженим трафіком (на максимальній швидкості до використання перших 75 ГБ, потім — до 1 Мбіт/с);

800 хвилинами на розмови по Україні.

"Фіксована вартість до кінця 2026 року дає можливість чітко планувати бюджет та убезпечити свою компанію від непередбачуваних витрат на електронні комунікаційні послуги, незалежно від змін на ринку. При цьому абоненти отримують високоякісний та надійний зв’язок завдяки швидкісному 4G-інтернету lifecell", — йдеться на офіційному сайті оператора.

Як скористатися акцією

Алгоритм досить простий. Спочатку треба замовити послугу MNP для перенесення лінії в мережу компанії. Достатньо залишити заявку на сайті, дочекавшись дзвінка від представника мобільного оператора, чи звернутися до персонального менеджера lifecell.

Наступний крок — підключити тарифний план "Бізнес Плюс 149". Акція доступна всім юридичним особам і ФОПам, які хочуть мати переваги при використанні послуг зв’язку. Компанія дасть такі можливості:

залишити номер для зв’язку з клієнтами і партнерами без змін;

зберегти авторизацію в банках, робочих програмах і мобільних застосунках;

оплачувати знижену тарифну пропозицію для оптимізації витрат бізнесу;

керувати послугами онлайн через особистий кабінет;

консультуватися в персонального експерта lifecell.

Знижена вартість 100 грн/міс. активується за умови підключення тарифу в період з 10 лютого до 31 грудня. Вона діятиме з моменту замовлення послуги до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, пенсіонери можуть потребувати особливих пакетів послуг, де мінімальний обсяг трафіку і багато хвилин на розмови по Україні. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують людям похилого віку спеціальні тарифи, за які не доведеться переплачувати.

Також ми писали, які переваги у використанні технології eSIM. Українці можуть активувати тарифні плани мобільних операторів без застосування фізичної SIM-картки. Це дозволяє змінювати пакети послуг дистанційно, не відвідуючи магазин компанії та не купуючи "сімку".