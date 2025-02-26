Акционный тариф lifecell – кто может подключить пакет услуг за 100 грн

Вывеска lifecell. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор ввел акцию для новых корпоративных клиентов, которые до конца 2025 года перенесут бизнес-линию в сеть lifecell. Украинцы смогут экономить на мобильной связи и безлимитном трафике, поскольку получат сниженную фиксированную стоимость тарифа.

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

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Тариф "Бизнес плюс 149"

Акция "сТОП-цена бизнес" предусматривает, что корпоративные абоненты будут меньше платить за пакет услуг до конца 2026 года. Нужно лишь до 31 декабря 2025-го перенести бизнес-линию в сеть lifecell и подключить тарифный план "Бизнес Плюс 149". Тогда удастся платить за сервисы не 149 грн в месяц, а всего 100 грн.

За такие деньги клиентов обеспечат:

безлимитными звонками на номера lifecell;

неограниченным трафиком (на максимальной скорости до использования первых 75 ГБ, затем — до 1 Мбит/с);

800 минутами на разговоры по Украине.

"Фиксированная стоимость до конца 2026 года дает возможность четко планировать бюджет и обезопасить свою компанию от непредсказуемых расходов на электронные коммуникационные услуги, независимо от изменений на рынке. При этом абоненты получают высококачественную и надежную связь благодаря скоростному 4G-интернету lifecell", — говорится на официальном сайте оператора.

Как воспользоваться акцией

Алгоритм достаточно простой. Сначала надо заказать услугу MNP для переноса линии в сеть компании. Достаточно оставить заявку на сайте, дождавшись звонка от представителя мобильного оператора, или обратиться к персональному менеджеру lifecell.

Следующий шаг — подключить тарифный план "Бизнес Плюс 149". Акция доступна всем юридическим лицам и ФЛП, которые хотят иметь преимущества при использовании услуг связи. Компания даст такие возможности:

оставить номер для связи с клиентами и партнерами без изменений;

сохранить авторизацию в банках, рабочих программах и мобильных приложениях;

оплачивать сниженное тарифное предложение для оптимизации расходов бизнеса;

управлять услугами онлайн через личный кабинет;

консультироваться у персонального эксперта lifecell.

Сниженная стоимость 100 грн/мес. активируется при условии подключения тарифа в период с 10 февраля по 31 декабря. Она будет действовать с момента заказа услуги до 31 декабря 2026 года.

Напомним, пенсионеры могут нуждаться в особых пакетах услуг, где минимальный объем трафика и много минут на разговоры по Украине. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают пожилым людям специальные тарифы, за которые не придется переплачивать.

Также мы писали, какие преимущества в использовании технологии eSIM. Украинцы могут активировать тарифные планы мобильных операторов без применения физической SIM-карты. Это позволяет менять пакеты услуг дистанционно, не посещая магазин компании и не покупая "симку".