eSIM від Vodafone, lifecell та Київстару — в чому переваги технології для українців

Логотип технології eSIM на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Технологія eSIM є цифровою SIM-карткою, яка надає можливість активувати тарифний план оператора мобільного зв'язку без використання фізичної SIM-картки. Таким чином, можна змінювати тариф та оператора дистанційно, без необхідності відвідувати фізичний магазин і замінювати картку.

Про те, в чому перевага цієї технології для українців, розповідає Telegraf.

Читайте також:

В чому переваги використання eSIM

Використання цифрової SIM-картки або eSIM має безліч переваг. Перш за все, ви можете змінити оператора та під'єднатися до мережі, відсканувавши QR-код або авторизувавшись у мобільному застосунку оператора для оформлення картки, без потреби відвідувати фізичний магазин. Також, якщо смартфон обмежено на використання однієї або двох SIM-карток, eSIM дозволяє зберігати одразу кілька профілів різних операторів на одному пристрої.

Цілком ймовірно, що такий стандарт у майбутньому стане обов'язковим у смартфонах, і виробники зможуть економити простір у пристроях, зробивши відсутнім окремий лоток для SIM-карток. Таким чином, може збільшитися місткість акумуляторів або додадуться нові функції.

Варто зазначити, що у разі втрати вашого смартфона з eSIM її буде складніше вилучити, що стане у пригоді у разі пошуку та блокування пристрою.

В чому недоліки використання eSIM

Попри переваги, як і будь-яка технологія, eSIM також має певні недоліки. Найочевиднішим є те, що не всі пристрої підтримують eSIM. Зустріти цю функцію можна здебільшого на сучасних моделях смартфонів, планшетів та смартгодинників.

Хоча, на перший погляд, може здатися, що eSIM дійсно можна увімкнути у два кліки, перенесення на інший пристрій може потребувати додаткових дій, а також ймовірного звернення до операторів. З фізичною SIM-карткою достатньо просто висунути її зі старого пристрою та переставити у новий.

Яка вартість eSIM в Україні та які оператори підтримують технологію

В Україні всі основні мобільні оператори підтримують технологію eSIM:

Lifecell — підключення eSIM доступне через офіційний сайт або додаток. Вартість стартового пакета складає 150 грн за eSIM Бонус та 50 грн за звичайну eSIM.

Vodafone — придбати eSIM можна через онлайн-магазин за 100 грн.

Київстар — підключення eSIM безплатне через офіційний сайт оператора та діє на кілька тарифів.

eSIM від Vodafone. Фото: скриншот

eSIM від Київстару. Фото: скриншот

eSIM Бонус від Lifecell. Фото: скриншот

eSIM від Lifecell. Фото: скриншот 1 / 4

Процес активації eSIM у більшості випадків включає отримання QR-коду від оператора, який потрібно просканувати на пристрої для завантаження та активації профілю. Детальні інструкції можна знайти на офіційних сайтах операторів.

Нагадаємо, іноді людина може раптово забути свій номер телефону, особливо коли ним потрібно поділитися з іншими. На iPhone, не знаючи свій номер телефону, можна використати кілька способів, щоб дізнатися його.

Також ми писали, що залежно від рівня сигналу та налаштувань оператора смартфони можуть самі перемикатися між доступними стандартами зв'язку. Часто пристрій може впертися на 2G і не хотіти переходити на більш швидкісний стандарт.