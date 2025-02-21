eSIM от Vodafone, lifecell и Киевстара — в чем преимущества технологии для украинцев

Логотип технологии eSIM на экране смартфона. Фото: Unsplash

Технология eSIM является цифровой SIM-картой, которая предоставляет возможность активировать тарифный план оператора мобильной связи без использования физической SIM-карты. Таким образом, можно менять тариф и оператора дистанционно, без необходимости посещать физический магазин и заменять карточку.

О том, в чем преимущество этой технологии для украинцев, рассказывает Telegraf.

Читайте также:

В чем преимущества использования eSIM

Использование цифровой SIM-карты или eSIM имеет множество преимуществ. Прежде всего, вы можете сменить оператора и подключиться к сети, отсканировав QR-код или авторизовавшись в мобильном приложении оператора для оформления карты, без необходимости посещать физический магазин. Также, если смартфон ограничен на использование одной или двух SIM-карт, eSIM позволяет хранить сразу несколько профилей разных операторов на одном устройстве.

Вполне вероятно, что такой стандарт в будущем станет обязательным в смартфонах, и производители смогут экономить пространство в устройствах, сделав отсутствующим отдельный лоток для SIM-карт. Таким образом, может увеличиться емкость аккумуляторов или добавятся новые функции.

Стоит отметить, что в случае потери вашего смартфона с eSIM ее будет сложнее изъять, что пригодится в случае поиска и блокировки устройства.

В чем недостатки использования eSIM

Несмотря на преимущества, как и любая технология, eSIM также имеет определенные недостатки. Самым очевидным является то, что не все устройства поддерживают eSIM. Встретить эту функцию можно в основном на современных моделях смартфонов, планшетов и смарт-часов.

Хотя, на первый взгляд, может показаться, что eSIM действительно можно включить в два клика, перенос на другое устройство может потребовать дополнительных действий, а также вероятного обращения к операторам. С физической SIM-картой достаточно просто высунуть ее из старого устройства и переставить в новое.

Какова стоимость eSIM в Украине и какие операторы поддерживают технологию

В Украине все основные мобильные операторы поддерживают технологию eSIM:

Lifecell — подключение eSIM доступно через официальный сайт или приложение. Стоимость стартового пакета составляет 150 грн за eSIM Бонус и 50 грн за обычную eSIM.

Vodafone — приобрести eSIM можно через онлайн-магазин за 100 грн.

Киевстар — подключение eSIM бесплатное через официальный сайт оператора и действует на несколько тарифов.

eSIM от Vodafone. Фото: скриншот

eSIM от Киевстара. Фото: скриншот

eSIM Бонус от Lifecell. Фото: скриншот

eSIM от Lifecell. Фото: скриншот 1 / 4

Процесс активации eSIM в большинстве случаев включает получение QR-кода от оператора, который нужно просканировать на устройстве для загрузки и активации профиля. Подробные инструкции можно найти на официальных сайтах операторов.

Напомним, иногда человек может внезапно забыть свой номер телефона, особенно когда им нужно поделиться с другими. На iPhone, не зная свой номер телефона, можно использовать несколько способов, чтобы узнать его.

Также мы писали, что в зависимости от уровня сигнала и настроек оператора смартфоны могут сами переключаться между доступными стандартами связи. Часто устройство может упереться на 2G и не хотеть переходить на более скоростной стандарт.