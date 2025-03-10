Предложения от мобильных операторов в 2025 — что выбрать человеку на пенсии

Пенсионер разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Мобильные операторы Украины предлагают широкий ассортимент тарифных планов, адаптированных к различным потребностям пользователей и их бюджету. Пожилые люди обычно отдают предпочтение самым доступным вариантам. Для большинства пенсионеров мобильный интернет и дополнительные услуги не являются критически важными, а главным фактором остается качественная связь.

О том, какой тариф подойдет украинцам на пенсии в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Новини.LIVE проанализировала предложения мобильных операторов и отобрала самые выгодные варианты для людей старшего возраста. Основными критериями отбора были доступность и количество минут для звонков. Как оказалось, мобильные операторы предусмотрели специальные условия, позволяющие существенно сэкономить на связи:

Киевстар

Оператор поощряет абонентов, которые переходят на его сеть, сохраняя свой номер. Для них действует выгодный тариф "LOVE UA Магнит Контракт", который стоит 220 грн в месяц и предусматривает:

1200 минут для звонков по всей Украине, включая городские номера и других мобильных операторов. После исчерпания минут — безлимитные разговоры в сети Киевстар;

20 ГБ мобильного интернета и 100 СМС по стране;

100 СМС по Украине.

Также доступна опция выбора одной бесплатной "суперсилы". Людям старшего возраста может быть полезной функция "Звонки безлим", которая предоставляет неограниченные минуты на все номера в Украине.

lifecell

Компания ориентируется на комплексные пакеты, включающие как мобильную связь, так и интернет. Самым доступным является тариф "Макси", стандартная стоимость которого — 300 грн. Однако цену можно существенно уменьшить:

Если номер зарегистрирован по паспорту, абонплата уменьшается до 250 грн. При переходе от другого оператора тариф будет стоить всего 190 грн в месяц.

Что входит в пакет:

750 минут для звонков + дополнительные 750 минут на все мобильные номера Украины (при условии своевременной оплаты);

25 ГБ интернета (или безлимит при своевременной оплате тарифа по акции "Мега безлимит");

безлимитные разговоры в пределах lifecell;

свободный доступ к популярным мобильным приложениям;

бесплатный режим модема для раздачи интернета.

Если главным критерием выбора тарифного плана являются дешевые звонки, Киевстар с функцией "Звонки безлим" будет оптимальным вариантом для людей почтенного возраста. Для экономии подойдет тариф lifecell "Макси", но при условии, что пенсионер перейдет на него от другого оператора со своим номером.

Ранее мы писали, что оператор мобильной связи "Киевстар" сообщил о прекращении действия одного из своих тарифных планов, начиная с 11 марта. Этот пакет больше не будет доступен для новых подключений и получит новое название. В то же время пользователям предложат альтернативный тариф с выгодными условиями.

Также мы рассказывали, что клиенты мобильного оператора lifecell могут уменьшить расходы на связь благодаря сервису "Тарифная подписка". Эта опция позволяет оплатить пакет услуг наперед, что позволяет сэкономить на абонентской плате.