Київстар знизить вартість тарифів — хто отримає знижку до 50% на мобільний зв’язок

Магазин Київстару в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Абоненти Київстару можуть отримати знижку від 20% до 50% на популярні тарифні плани мобільного оператора. Знижена вартість зберігатиметься не безстроково, а лише протягом шести місяців.

Про це повідомила пресслужба Київстару на офіційному сайті.

Читайте також:

Як отримати знижку на тариф

Участь в акційній пропозиції можна взяти з 18 березня по 18 червня 2025 року. Але треба виконати кілька важливих умов: перша — придбати смартфон із покриттям мережі 4G в будь-якому магазині компанії чи онлайн, друга — підключити пакет послуг "LOVE UA Світло" або "LOVE UA Сила".

Тоді протягом перших шести місяців користування абоненти платитимуть:

240 грн/міс. за тариф "LOVE UA Світло" замість 300 грн (-20%);

175 грн/міс. за тариф "LOVE UA Сила" замість 350 грн (-50%).

"З 18 березня до 18 червня абоненти Київстар можуть отримати до 50% знижки на 6 оплат деяких тарифів. Щоб отримати знижку, станьте користувачем "LOVE UA Світло" або "LOVE UA Сила" — перейдіть із іншого тарифу, придбайте стартовий пакет або перевірте, чи вже користуєтеся одним із них", — йдеться в повідомленні.

Для нових абонентів мобільного оператора знижена вартість почне діяти з другого списання плати за пакет послуг, оскільки перший платіж включено у вартість стартового пакета. Для користувачів, які перейшли з іншого тарифного плану — в день після купівлі смартфона.

Що входить в акційні тарифи

Активувавши "LOVE UA Світло", українці отримають такі обсяги сервісів:

20 ГБ трафіку;

7,3 ГБ у роумінгу;

безлім на дзвінки в мережі Київстару;

150 хвилин на розмови по Україні та за кордон.

Також у тариф входить одна Суперсила без доплат. Можна підключити безлімітний доступ в Інтернет (80 ГБ без обмеження швидкості), необмежену кількість хвилин на розмови по Україні, SMS-безлім, Київстар ТБ (майже 400 каналів і тисячі фільмів), SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу та інші.

У пакет "LOVE UA Сила" входить 50 ГБ мобільного трафіку, 10 ГБ у роумінгу, безлім на номери Київстару, 300 хвилин по Україні та за кордон. Набір Суперсил однаковий, проте додається ще домашній Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть активувати послугу "Щасливий день" і користуватися безлімітним мобільним трафіком протягом доби всього за 1 грн. Акційна пропозиція доступна один раз на тиждень, вона діятиме до 15 травня 2025 року.

Також ми писали, який тарифний план обрати українцям для економії коштів. Якщо хочете платити мало за послуги зв’язку, але не обділяти себе обсягами трафіку чи хвилинами на розмови, варто підключити тариф "LOVE UA Магніт Контракт" від Київстару за 220 грн/міс.