Безлімітний Інтернет від Київстару — хто може заплатити всього 1 грн

Магазин Київстару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Клієнти Київстару можуть бесплатно користуватися мобільним трафіком протягом одного дня в тиждень. Це стало доступно з акцією "Щасливий день", запущеною для абонентів контрактної форми з 11 березня 2025 року. Але вона діятиме всього кілька місяців.

Про це розповіла пресслужба мобільного оператора на офіційному сайті.

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Безплатний трафік для українців

Умови акційної пропозиції сподобаються всім контрактним абонентам Київстару. Необхідно активувати сервіс і користуватися безлімітним мобільним Інтернетом протягом дня. Хоча заплатити за послугу таки доведеться, але її вартість символічна — всього 1 грн.

"Після завершення дії пропозиції мобільний інтернет надаватиметься за умовами чинного тарифного плану. Умови акції діють виключно на території України. Пропозиція не доступна для абонентів деяких тарифів для IoT-пристроїв", — зауважили в Київстарі.

Пропозиція доступна для активації кожні 7 днів. Відсутність тарифікації поширюється на всі застосунки та сайти, а також завантаження контенту, оновлення програм, перегляд фото/відео тощо. Скористатися безлімітним доступом можна буде до 15 травня 2025 року.

Який тариф Київстару найдешевший у березні

Всього 140 грн на місяць коштує тарифний план "LOVE UA Комфорт". Він розрахований на конкретних категорій клієнтів, а саме людей похилого віку (60+ років) та осіб з інвалідністю. Українці за свої гроші отримають широкий перелік послуг:

6 ГБ трафіку;

безлім у мережі Київстару;

60 хвилин на дзвінки по Україні;

60 SMS.

У тариф включений сервіс "Київстар ТБ Легкий", який надає доступ до перегляду 200+ каналів, базової колекції фільмів, серіалів і шоу від 1+1 Video. Плюс користувачі мають змогу активувати одну Суперсилу на вибір. Це послуги, за які не потрібно додатково доплачувати. Перелік включає:

безлімітний трафік;

необмежені дзвінки на мобільні та міські номери;

SMS-безлім;

100 хвилин на розмови в інших мережах і за кордон.

Тож існує змога підібрати сервіси залежно від індивідуальних потреб, не переплачуючи за обсяги. А найдешевший тариф Київстару для усіх категорій українців носить назву "LOVE UA Світло Контракт". Він коштує 250 грн на місяць.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, людям похилого віку необхідно дізнатися, які вигідні тарифні плани пропонують мобільні оператори. Адже вони не потребують деяких послуг, тож не повинні переплачувати за зв'язок. Київстар, Vodafone та lifecell забезпечують тарифами на різний гаманець.

Також ми писали, що дітям і підліткам потрібно більше гігабайт трафіку, оскільки вони частіше користуються мобільним Інтернетом. Зокрема для навчального процесу. Батькам варто зайнятися питанням підключення вигідного тарифного плану від популярного оператора.