Безлимитный Интернет от Киевстара — кто может заплатить всего 1 грн

Магазин Киевстара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Клиенты Киевстара могут бесплатно пользоваться мобильным трафиком в течение одного дня в неделю. Это стало доступно с акцией "Счастливый день", запущенной для абонентов контрактной формы с 11 марта 2025 года. Но она будет действовать всего несколько месяцев.

Об этом рассказала пресс-служба мобильного оператора на официальном сайте.

Читайте также:

Бесплатный трафик для украинцев

Условия акционного предложения понравятся всем контрактным абонентам Киевстара. Необходимо активировать сервис и пользоваться безлимитным мобильным Интернетом в течение дня. Хотя заплатить за услугу таки придется, но ее стоимость символическая — всего 1 грн.

"После завершения действия предложения мобильный интернет будет предоставляться по условиям действующего тарифного плана. Условия акции действуют исключительно на территории Украины. Предложение не доступно для абонентов некоторых тарифов для IoT-устройств", — отметили в Киевстаре.

Предложение доступно для активации каждые 7 дней. Отсутствие тарификации распространяется на все приложения и сайты, а также загрузку контента, обновление программ, просмотр фото/видео и тому подобное. Воспользоваться безлимитным доступом можно будет до 15 мая 2025 года.

Какой тариф Киевстара самый дешевый в марте

Всего 140 грн в месяц стоит тарифный план "LOVE UA Комфорт". Он рассчитан на конкретные категории клиентов, а именно пожилых людей (60+ лет) и лиц с инвалидностью. Украинцы за свои деньги получат широкий перечень услуг:

6 ГБ трафика;

безлим в сети Киевстара;

60 минут на звонки по Украине;

60 SMS.

В тариф включен сервис "Киевстар ТВ Легкий", который предоставляет доступ к просмотру 200+ каналов, базовой коллекции фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video. Плюс пользователи могут активировать одну Суперсилу на выбор. Это услуги, за которые не нужно дополнительно доплачивать. Перечень включает:

безлимитный трафик;

неограниченные звонки на мобильные и городские номера;

SMS-безлим;

100 минут на разговоры в других сетях и за границу.

Поэтому существует возможность подобрать сервисы в зависимости от индивидуальных потребностей, не переплачивая за объемы. А самый дешевый тариф Киевстара для всех категорий украинцев носит название "LOVE UA Свет Контракт". Он стоит 250 грн в месяц.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пожилым людям необходимо узнать, какие выгодные тарифные планы предлагают мобильные операторы. Ведь они не нуждаются в некоторых услугах, поэтому не должны переплачивать за связь. Киевстар, Vodafone и lifecell обеспечивают тарифами на разный кошелек.

Также мы писали, что детям и подросткам нужно больше гигабайт трафика, поскольку они чаще пользуются мобильным Интернетом. В частности для учебного процесса. Родителям стоит заняться вопросом подключения выгодного тарифного плана от популярного оператора.