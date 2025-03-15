Найкращий мобільний тариф для економії коштів — в якого оператора обрати

Дівчина з телефоном. Фото: Pexels

Популярні мобільні оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — запроваджують лінійки тарифів для всіх категорій абонентів. Українці можуть обрати пакет послуг за наповненням або вартістю. Постає питання, яка пропозиція одна з найкращих на ринку для тих користувачів, які хочуть мало платити за зв’язок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який тарифний план обрати для економії коштів.

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Досить лояльні ціни для нових абонентів встановив Київстар. Мобільний оператор пропонує клієнтам пакет послуг під назвою "LOVE UA Магніт Контракт" всього за 220 грн на місяць. Але є нюанс: пропозиція доступна тільки українцям, які перенесуть номер у мережу за допомогою сервісу MNP. Тобто маючи SIM-карту Київстару, неможливо активувати тариф.

За такі гроші абоненти отримають:

30 ГБ трафіку;

5,4 ГБ у роумінгу;

1200 хвилин на розмови по Україні (включно з номерами Київстару);

100 SMS по Україні;

послугу "Київстар ТБ Легкий" (200+ каналів, базова колекція фільмів, серіалів та шоу від 1+1 Video).

Також компанія не знімає гігабайти, коли людина використовує деякі мобільні застосунки, хоча завантаження контенту, оновлення програмного забезпечення, підписка на сервіси, покупки і перегляд реклами тарифікуються окремо.

Ще одна вагома особливість, доступна в тарифі, — одна Суперсила на вибір. За неї не потрібно доплачувати, вона обходиться абонентам безплатно. Клієнти Київстару можуть активувати Інтернет-безлім (80 ГБ без обмеження швидкості), дротовий домашній Інтернет до 100 Мбіт/с, безлімітні дзвінки на мобільні та міські номери по Україні.

В перелік Суперсил ще входить послуга "Київстар ТБ" (майже 400 каналів і 18 000+ фільмів), SMS-безлім, відсутність тарифікації на відео-додатки (YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video), 50 хвилин на дзвінки за кордон, 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета і SIM для другого телефона.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар пропонує українцям найдорожчий мобільний тариф за 600 грн на місяць. За такі гроші абоненти отримають безлімітний трафік, гігабайти в роумінгу, 1000 хвилин на дзвінки по Україні та безлім у мережі Київстар. Постає питання, чи виправдана така ціна за послуги.

Також ми писали, який тарифний план найдешевший у березні 2025 року. Пропозицію надає Vodafone, а пакет послуг має назву Red Start. Він коштує 240 грн на місяць, але вартість можна знизити до 200 грн, якщо перенести номер у мережу Vodafone.