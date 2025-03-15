Лучший мобильный тариф для экономии денег — у какого оператора выбрать

Девушка с телефоном. Фото: Pexels

Популярные мобильные операторы — Киевстар, Vodafone и lifecell — вводят линейки тарифов для всех категорий абонентов. Украинцы могут выбрать пакет услуг по наполнению или стоимости. Возникает вопрос, какое предложение одно из лучших на рынке для тех пользователей, что хотят мало платить за связь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой тарифный план выбрать для экономии средств.

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Достаточно лояльные цены для новых абонентов установил Киевстар. Мобильный оператор предлагает клиентам пакет услуг под названием "LOVE UA Магнит Контракт" всего за 220 грн в месяц. Но есть нюанс: предложение доступно только украинцам, которые перенесут номер в сеть с помощью сервиса MNP. То есть имея SIM-карту Киевстара, невозможно активировать тариф.

За такие деньги абоненты получат:

30 ГБ трафика;

5,4 ГБ в роуминге;

1200 минут на разговоры по Украине (включая номера Киевстара);

100 SMS по Украине;

услугу "Киевстар ТВ Легкий" (200+ каналов, базовая коллекция фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video).

Также компания не снимает гигабайты, когда человек использует некоторые мобильные приложения, хотя загрузка контента, обновление программного обеспечения, подписка на сервисы, покупки и просмотр рекламы тарифицируются отдельно.

Еще одна весомая особенность, доступная в тарифе, — одна Суперсила на выбор. За нее не нужно доплачивать, она обходится абонентам бесплатно. Клиенты Киевстара могут активировать Интернет-безлим (80 ГБ без ограничения скорости), проводной домашний Интернет до 100 Мбит/с, безлимитные звонки на мобильные и городские номера по Украине.

В перечень Суперсил еще входит услуга "Киевстар ТВ" (почти 400 каналов и 18 000+ фильмов), SMS-безлим, отсутствие тарификации на видео-приложения (YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video), 50 минут на звонки за границу, 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета и SIM для второго телефона.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар предлагает украинцам самый дорогой мобильный тариф за 600 грн в месяц. За такие деньги абоненты получат безлимитный трафик, гигабайты в роуминге, 1000 минут на звонки по Украине и безлим в сети Киевстар. Возникает вопрос, оправдана ли такая цена за услуги.

Также мы писали, какой тарифный план самый дешевый в марте 2025 года. Предложение предоставляет Vodafone, а пакет услуг носит название Red Start. Он стоит 240 грн в месяц, но стоимость можно снизить до 200 грн, если перенести номер в сеть Vodafone.