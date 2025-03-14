Найдорожчий тариф Київстару — що пропонує українцям за свої гроші

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярні мобільні оператори пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Вистачає бюджетних пакетів послуг із достатніми обсягами сервісів. На вибір українців — кілька дорогих пропозицій. Постає питання, чи виправданим є підключення тарифу від Київстару, який коштує вдвічі дорожче середнього за вартістю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що входить у найдорожчий тариф Київстару.

Читайте також:

Яка ціна найдорожчого тарифу від Київстару

Ми порівняли вартість усіх тарифних планів мобільного оператора, призначених для фізичних осіб, а не бізнесу. З’ясувалося, що найдорожче коштує пакет послуг під назвою "LOVE UA Успіх Контракт". За користування потрібно платити 600 грн на місяць, або 20 грн щодня. За такі гроші абоненти отримають:

безлімітний мобільний трафік;

14,7 ГБ у роумінгу;

безлім на розмови у мережі Київстар;

1000 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон (на номери Бельгії, Індії, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, США, Чехії та Швеції);

300 SMS по Україні;

послугу "Київстар ТБ Легкий", яка включає 200+ каналів, базову колекцію фільмів, серіалів і шоу від 1+1 Video.

Також абоненти можуть підключити дві Суперсили без доплат. На вибір надається багато сервісів, наприклад, дротовий домашній Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с, безлім на дзвінки по Україні, необмежена кількість SMS на всі мобільні номери України, 5 ГБ у роумінгу.

Плюс доступна послуга "Київстар ТБ" з 18 000+ фільмами і майже 400 каналами. В переліку Суперсил також SIM для планшета (використовується виключно для Інтернету) і SIM для другого телефона (підійде для вихідних дзвінків і трафіку).

Постає питання, чи доцільно платити 600 грн на місяць за мобільний тариф? Насправді, підключивши пакет послуг "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн чи "LOVE UA Сила Контракт" за 330 грн, абоненти майже нічого не втратять. Вони отримають менші обсяги сервісів, але зможуть компенсувати нестачу двома Суперсилами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мобільні оператори пропонують українцям бюджетні тарифні плани. Найдешевшим можна назвати пакет послуг Red Start від Vodafone за 240 грн на місяць. Він підходить всім категоріям абонентів, тож виграє у тарифів від Київстару, які доступні тільки пенсіонерам чи особам з інвалідністю.

Також ми писали, який пакет послуг найкраще підключити для дитини чи підлітка. Їм потрібно більше мобільного трафіку, принаймні для навчання. Тож необхідно обирати тарифні плани, які забезпечують достатнім обсягом гігабайтів.