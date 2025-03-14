Самый дорогой тариф Киевстара — что предлагает украинцам за свои деньги

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярные мобильные операторы предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек. Хватает бюджетных пакетов услуг с достаточными объемами сервисов. На выбор украинцев — несколько дорогих предложений. Возникает вопрос, оправдано ли подключение тарифа от Киевстара, который стоит вдвое дороже среднего по стоимости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что входит в самый дорогой тариф Киевстара.

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Какая цена самого дорогого тарифа от Киевстара

Мы сравнили стоимость всех тарифных планов мобильного оператора, предназначенных для физических лиц, а не бизнеса. Выяснилось, что дороже всего стоит пакет услуг под названием "LOVE UA Успех Контракт". За пользование нужно платить 600 грн в месяц, или 20 грн ежедневно. За такие деньги абоненты получат:

безлимитный мобильный трафик;

14,7 ГБ в роуминге;

безлим на разговоры в сети Киевстар;

1000 минут на звонки по Украине и за границу (на номера Бельгии, Индии, Испании, Италии, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, США, Чехии и Швеции);

300 SMS по Украине;

услугу "Киевстар ТВ Легкий", которая включает 200+ каналов, базовую коллекцию фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video.

Также абоненты могут подключить две Суперсилы без доплат. На выбор предоставляется много сервисов, например, проводной домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, безлим на звонки по Украине, неограниченное количество SMS на все мобильные номера Украины, 5 ГБ в роуминге.

Плюс доступна услуга "Киевстар ТВ" с 18 000+ фильмами и почти 400 каналами. В перечне Суперсил также SIM для планшета (используется исключительно для Интернета) и SIM для второго телефона (подойдет для исходящих звонков и трафика).

Возникает вопрос, целесообразно ли платить 600 грн в месяц за мобильный тариф? На самом деле, подключив пакет услуг "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн или "LOVE UA Сила Контракт" за 330 грн, абоненты почти ничего не потеряют. Они получат меньшие объемы сервисов, но смогут компенсировать недостаток двумя Суперсилами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобильные операторы предлагают украинцам бюджетные тарифные планы. Самым дешевым можно назвать пакет услуг Red Start от Vodafone за 240 грн в месяц. Он подходит всем категориям абонентов, поэтому выигрывает у тарифов от Киевстара, которые доступны только пенсионерам или лицам с инвалидностью.

Также мы писали, какой пакет услуг лучше всего подключить для ребенка или подростка. Им нужно больше мобильного трафика, по крайней мере для обучения. Поэтому необходимо выбирать тарифные планы, которые обеспечивают достаточным объемом гигабайтов.