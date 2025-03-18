Киевстар снизит стоимость тарифов — кто получит скидку до 50% на мобильную связь

Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Абоненты Киевстара могут получить скидку от 20% до 50% на популярные тарифные планы мобильного оператора. Сниженная стоимость будет сохраняться не бессрочно, а только в течение шести месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба Киевстара на официальном сайте.

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Как получить скидку на тариф

Участие в акционном предложении можно принять с 18 марта по 18 июня 2025 года. Но надо выполнить несколько важных условий: первое — приобрести смартфон с покрытием сети 4G в любом магазине компании или онлайн, второе — подключить пакет услуг "LOVE UA Свет" или "LOVE UA Сила".

Тогда в течение первых шести месяцев пользования абоненты будут платить:

240 грн/мес. за тариф "LOVE UA Свет" вместо 300 грн (-20%);

175 грн/мес. за тариф "LOVE UA Сила" вместо 350 грн (-50%).

"С 18 марта по 18 июня абоненты Киевстар могут получить до 50% скидки на 6 оплат некоторых тарифов. Чтобы получить скидку, станьте пользователем "LOVE UA Свет" или "LOVE UA Сила" — перейдите с другого тарифа, приобретите стартовый пакет или проверьте, пользуетесь ли уже одним из них", — говорится в сообщении.

Для новых абонентов мобильного оператора сниженная стоимость начнет действовать со второго списания платы за пакет услуг, поскольку первый платеж включен в стоимость стартового пакета. Для пользователей, которые перешли с другого тарифного плана — в день после покупки смартфона.

Что входит в акционные тарифы

Активировав "LOVE UA Свет", украинцы получат такие объемы сервисов:

20 ГБ трафика;

7,3 ГБ в роуминге;

безлим на звонки в сети Киевстара;

150 минут на разговоры по Украине и за границу.

Также в тариф входит одна Суперсила без доплат. Можно подключить безлимитный доступ в Интернет (80 ГБ без ограничения скорости), неограниченное количество минут на разговоры по Украине, SMS-безлим, Киевстар ТВ (почти 400 каналов и тысячи фильмов), SIM для планшета, SIM для второго телефона, 5 ГБ в роуминге и др.

В пакет "LOVE UA Сила" входит 50 ГБ мобильного трафика, 10 ГБ в роуминге, безлим на номера Киевстара, 300 минут по Украине и за границу. Набор Суперсил одинаковый, однако добавляется еще домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Напомним, абоненты Киевстара могут активировать услугу "Счастливый день" и пользоваться безлимитным мобильным трафиком в течение суток всего за 1 грн. Акционное предложение доступно один раз в неделю, оно будет действовать до 15 мая 2025 года.

Также мы писали, какой тарифный план выбрать украинцам для экономии денег. Если хотите платить мало за услуги связи, но не обделять себя объемами трафика или минутами на разговоры, стоит подключить тариф "LOVE UA Магнит Контракт" от Киевстара за 220 грн/мес.