Київстар зменшив вартість деяких тарифів — хто може отримати знижку 50%

Київстар зменшив вартість тарифів на 50% — кому доступна знижка
Клієнти мобільного оператора можуть знизити вартість тарифів на 50%, якщо скористаються пропозицією "Бізнес-старт" від Київстару. Але необхідно встигнути підключити послугу до 26 березня включно, оскільки пізніше поточні умови не діятимуть.
Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.
Як отримати знижку на тариф
Нові абоненти, які раніше не користувалися корпоративним зв’язком від Київстару, можуть активувати один із доступних пакетів послуг:
- "Бізнес UA. Лайт" за 300 грн/міс.;
- "Бізнес UA. Оптимум" за 600 грн/міс.;
- "Бізнес UA. Максимум" за 1000 грн/міс.
Але завдяки акційній пропозиції до 26 березня доступна знижка 50% на перші шість оплат. Тобто доведеться щомісяця витрачати вдвічі менше: 150, 300 і 500 грн відповідно.
"Підключити тариф зі знижкою 50% можуть юридичні особи та ФОП, які ще не користуються корпоративним зв’язком Київстар. Скористатися пропозицією можна при підключенні нових номерів або переході з передплати на контрактну форму обслуговування", — йдеться на сайті компанії.
Після 26 березня 2025 року поточні умови перестануть діяти. Але клієнти Київстару, які встигли активувати знижку, будуть користуватися нею до завершення встановленого терміну.
Що входить у тарифи Київстару
З тарифом "Бізнес UA. Лайт" українці отримають:
- 50 ГБ трафіку;
- 7,5 ГБ у роумінгу;
- 2000 хвилин на розмови по Україні (після закінчення — безлім на Київстар);
- 100 SMS;
- дві Суперсили на вибір.
Суперсили включають Інтернет-безлім (80 ГБ без обмеження швидкості), віртуальну мобільну АТС, безлім на дзвінки та повідомлення, Київстар ТБ, 50 хвилин за кордон, 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона, дротовий Інтернет для роботи з дому зі швидкістю до 100 Мбіт/с.
Тариф "Бізнес UA. Оптимум" містить безлімітний трафік, 15 ГБ у роумінгу, нетарифіковані хвилини по Україні, 200 SMS. Перелік Суперсил аналогічний, окрім додаткових опцій, пов’язаних з доступом в Інтернет. Плюс є ліцензійні програми Microsoft Office 365, які можна завантажити на різні пристрої.
В тарифі "Бізнес UA. Максимум" передбачено безлімітний мобільний трафік, 25 ГБ у роумінгу, 300 SMS і нетарифіковані дзвінки по Україні. Також доступні дві Суперсили та ліцензійні програми, а саме Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, OneDrive і Teams.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, Київстар отримав дозвіл на використання коду "707", що відкриває шлях до впровадження супутникового зв’язку Direct-to-Cell у партнерстві зі SpaceX. Це покращить мобільний зв’язок, особливо у віддалених районах України.
Також ми писали, що входить у найдорожчий тарифний план Київстару — "LOVE UA Успіх Контракт" за 600 грн на місяць. Абоненти отримають безлімітний мобільний трафік, багато хвилин на розмови, гігабайти в роумінгу та інше.
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