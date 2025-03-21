Київстар зменшив вартість деяких тарифів — хто може отримати знижку 50%

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Клієнти мобільного оператора можуть знизити вартість тарифів на 50%, якщо скористаються пропозицією "Бізнес-старт" від Київстару. Але необхідно встигнути підключити послугу до 26 березня включно, оскільки пізніше поточні умови не діятимуть.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Як отримати знижку на тариф

Нові абоненти, які раніше не користувалися корпоративним зв’язком від Київстару, можуть активувати один із доступних пакетів послуг:

"Бізнес UA. Лайт" за 300 грн/міс.;

"Бізнес UA. Оптимум" за 600 грн/міс.;

"Бізнес UA. Максимум" за 1000 грн/міс.

Але завдяки акційній пропозиції до 26 березня доступна знижка 50% на перші шість оплат. Тобто доведеться щомісяця витрачати вдвічі менше: 150, 300 і 500 грн відповідно.

"Підключити тариф зі знижкою 50% можуть юридичні особи та ФОП, які ще не користуються корпоративним зв’язком Київстар. Скористатися пропозицією можна при підключенні нових номерів або переході з передплати на контрактну форму обслуговування", — йдеться на сайті компанії.

Після 26 березня 2025 року поточні умови перестануть діяти. Але клієнти Київстару, які встигли активувати знижку, будуть користуватися нею до завершення встановленого терміну.

Бізнес-тарифи від Київстару. Фото: скриншот

Що входить у тарифи Київстару

З тарифом "Бізнес UA. Лайт" українці отримають:

50 ГБ трафіку;

7,5 ГБ у роумінгу;

2000 хвилин на розмови по Україні (після закінчення — безлім на Київстар);

100 SMS;

дві Суперсили на вибір.

Суперсили включають Інтернет-безлім (80 ГБ без обмеження швидкості), віртуальну мобільну АТС, безлім на дзвінки та повідомлення, Київстар ТБ, 50 хвилин за кордон, 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона, дротовий Інтернет для роботи з дому зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Тариф "Бізнес UA. Оптимум" містить безлімітний трафік, 15 ГБ у роумінгу, нетарифіковані хвилини по Україні, 200 SMS. Перелік Суперсил аналогічний, окрім додаткових опцій, пов’язаних з доступом в Інтернет. Плюс є ліцензійні програми Microsoft Office 365, які можна завантажити на різні пристрої.

В тарифі "Бізнес UA. Максимум" передбачено безлімітний мобільний трафік, 25 ГБ у роумінгу, 300 SMS і нетарифіковані дзвінки по Україні. Також доступні дві Суперсили та ліцензійні програми, а саме Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, OneDrive і Teams.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар отримав дозвіл на використання коду "707", що відкриває шлях до впровадження супутникового зв’язку Direct-to-Cell у партнерстві зі SpaceX. Це покращить мобільний зв’язок, особливо у віддалених районах України.

Також ми писали, що входить у найдорожчий тарифний план Київстару — "LOVE UA Успіх Контракт" за 600 грн на місяць. Абоненти отримають безлімітний мобільний трафік, багато хвилин на розмови, гігабайти в роумінгу та інше.