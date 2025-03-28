Київстар запустив новий недорогий тариф — яка ціна і хто може під'єднати

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор запустив для клієнтів новий бюджетний тарифний план. Ним можуть скористатися корпоративні абоненти Київстару, а ціну зафіксували до 31 грудня 2025 року. Тобто подорожчання не зачепить пакет послуг.

Про це розповіла пресслужба Київстару на офіційному сайті.

Читайте також:

Новий тариф Київстару

З 27 березня 2025 року українці можуть під'єднати тариф "Бізнес UA. Онлайн" лише за 230 грн на місяць. Але наразі активація доступна виключно на сайті мобільного оператора. Вартість фіксована, вона не зміниться до кінця поточного року.

За такі гроші абоненти отримають:

40 ГБ трафіку;

5,6 ГБ у роумінгу;

1200 хвилин на розмови по Україні (після вичерпання обсягу почне діяти безлім у мережі Київстар);

100 SMS по Україні;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція фільмів, серіалів та шоу від 1+1 Video).

Поза межами тарифного наповнення дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні коштують 1,50 грн/хв. За пакет із десяти повідомлень потрібно заплатити 5 грн (якщо відправлення міжнародне — 10 грн). Передавання даних через голосовий канал по Україні (СSD) коштує 0,50 грн/хв.

Також абоненти "Бізнес UA. Онлайн" можуть активувати 2 Суперсили на вибір без додаткової оплати. У перелік опцій входить:

Київстар ТБ (майже 400 каналів, 18 000+ фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу);

15 ГБ мобільного Інтернету;

відсутність тарифікації при використанні додатків YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video та 1+1 video (окрім завантаження, оновлення, покупок і перегляду реклами);

5 ГБ у роумінгу (діє у 28 країнах);

SIM для планшета (можна використати тільки для мобільного Інтернету);

SIM для другого телефона (для вихідних дзвінків і трафіку);

відсутність тарифікації при використанні застосунків Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok.

Тариф діє по всій Україні, але підключення може бути обмеженим на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій. Мінімальний строк дії пакета послуг становить 30 днів із дати його активації.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть обрати тарифний план, який найкраще підходить для бюджетного телефону. Кнопковими гаджетами досі користуються, але власникам таких телефонів не потрібен великий обсяг мобільного трафіку. Вони "полюють" за хвилинами на розмови.

Також ми писали, що Київстар оголосив про підписання угоди на купівлю 97% корпоративних прав Uklon. Повністю завершити процес планують у квітні. За акції довелося заплатити 155,2 млн доларів. Обидві компанії продовжать функціонувати окремо.