Найкращий мобільний тариф для бюджетного телефону — що обрати українцям у 2025

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Власники бюджетних телефонів, зокрема кнопкових, не потребують надмірної кількості послуг у мобільному тарифі. Бо зазвичай вони не користуються доступом в Інтернет для перегляду відео та завантаження ігор/програм. Тому шукають недорогі пропозиції від операторів, в яких закладено побільше хвилин на розмови.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який мобільний тарифний план найкраще підходить для бюджетного телефону.

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Який тариф підключити на кнопковий телефон

Щоб не переплачувати за зв'язок, треба зупинити вибір на пакеті послуг з мінімальним обсягом трафіку, але безлімітною кількістю хвилин на розмови всередині мережі. На жаль, українські оператори не створюють окремі тарифні плани для кнопкових телефонів, оскільки це фінансово невигідно.

Тож доведеться обирати з наявних пропозицій. Одним із найбільш вигідних є пакет послуг "LOVE UA Магніт Контракт" від Київстару за 220 грн на місяць. Абоненти зможуть його підключити після перенесення номера в мережу за допомогою сервісу MNP. В тариф входять такі обсяги:

30 ГБ трафіку;

5,4 ГБ в роумінгу;

1200 хвилин на розмови по Україні;

100 SMS.

Як тільки абонент використає хвилини в межах базового наповнення, він зможе безлімітно розмовляти в мережі Київстару. Серед важливого — наявність додаткової Суперсили, за яку не потрібно платити. Якщо клієнту не вистачає вказаного обсягу на місяць, це легко виправити підключенням необмеженої кількості хвилин на дзвінки по Україні.

Також власникам недорогих телефонів може знадобитися безлім на повідомлення SMS, що входить у перелік Суперсил від Київстару. Або додаткові 50 хвилин за кордон (на номери Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю, Румунії, Індії та Словаччини).

За бажанням абоненту проведуть та активують дротовий домашній Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Інші Суперсили включають безлімітний мобільний Інтернет (80 ГБ без обмеження швидкості), Київстар ТБ, 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета і SIM для другого телефона. Користувачі "LOVE UA Магніт Контракт" можуть налаштувати наповнення тарифу під індивідуальні потреби.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар знизить вартість деяких тарифів для абонентів, які придбають смартфон із покриттям 4G в магазині компанії. Тоді за пакети послуг "LOVE UA Світло" та "LOVE UA Сила" доведеться платити на 20% та 50% менше протягом шести місяців користування.

Також ми писали, що входить у найдорожчий тарифний план від Київстару — "LOVE UA Успіх Контракт" за 600 грн на місяць. Абоненти отримують безлімітний мобільний трафік, чимало гігабайт у роумінгу, хвилини на розмови по Україні/за кордоном тощо.