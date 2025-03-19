Найвигідніші тарифи для розмов по телефону — що підключити від Київстару і Vodafone

Чоловік говорить по телефону. Фото: Unsplash

Чимало українців обирають тарифні плани, орієнтуючись на мобільний зв'язок. Тобто їм важливіший обсяг хвилин на розмови, ніж трафік, повідомлення чи додаткові сервіси. Українські оператори пропонують кілька вигідних тарифів для абонентів, які багато розмовляють по телефону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що підключити у 2025 році українцям, яким потрібні хвилини для дзвінків.

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Тариф від Київстару

Особливістю обслуговування цього мобільного оператора є можливість активувати Суперсили в кожному тарифному плані. Це додаткові послуги, за які не треба доплачувати. Серед них стабільно присутні безлімітні дзвінки на мобільні та міські номери по Україні. Плюс майже всі пакети містять необмежену кількість хвилин для розмов у мережі Київстару.

Тобто обравши недорогий тариф із малими обсягами сервісів, можна підключити Суперсилу й отримати додаткові хвилин. При цьому переплачувати за мобільний зв'язок не доводиться. Наприклад, у пропозиції "LOVE UA Світло Контракт" за 250 грн/міс. є безлім на номери Київстару і 150 хвилин по Україні/за кордон.

Можна телефонувати в Бельгію, Індію, Іспанію, Італію, Канаду, Молдову, Німеччину, Норвегію, Польщу, Румунію, США, Чехію та Швецію. Якщо цього обсягу не вистачає, можна активувати Суперсилу "Дзвінки безлім" (не поширюється на роумінг). Або альтернатива — замовити 300 хвилин на інші мережі та за кордон.

Тарифи від Київстару. Фото: скриншот

Тариф від Vodafone

Інший популярний мобільний оператор також має, що запропонувати. Тариф Turbo від Vodafone обійдеться українців у 270 грн/міс., а якщо перенести номер у мережу, то вартість знизиться до 200 грн/міс. За такі гроші клієнти отримають:

безлімітний Інтернет-трафік;

800 хвилин на розмови по Україні;

необмежену кількість хвилин для дзвінків у мережі Vodafone;

роумінг у 27 країнах Європейського Союзу та Молдові.

Цього наповнення має вистачити для дзвінків протягом місяця. Якщо пакет на чотири тижні закінчиться раніше, то кожна хвилина розмови по Україні (окрім номерів Vodafone) коштуватиме 3 грн. Так само доведеться платити за дзвінки в ЄС.

Нагадаємо, клієнти Київстару можуть отримати знижки 20% і 50% на оплату тарифів "LOVE UA Світло" або "LOVE UA Сила". Необхідно придбати смартфон із покриттям 4G в магазині компанії та активувати пакет послуг, що дозволить користуватися мобільним зв’язком за зниженою ціною.

Також ми писали, що Київстар викупив 97% акцій Uklon за 155 млн доларів. Передбачається, що обидва бізнеси продовжать працювати окремо, вдосконалюючи сервіси і розвиваючи власні можливості. Тобто для клієнтів нічого кардинально не зміниться.