Самые выгодные тарифы для разговоров по телефону — что подключить от Киевстара и Vodafone

Мужчина говорит по телефону. Фото: Unsplash

Многие украинцы выбирают тарифные планы, ориентируясь на мобильную связь. То есть им важнее объем минут на разговоры, чем трафик, сообщения или дополнительные сервисы. Украинские операторы предлагают несколько выгодных тарифов для абонентов, которые много разговаривают по телефону.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что подключить в 2025 году украинцам, которым нужны минуты для звонков.

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Тариф от Киевстара

Особенностью обслуживания этого мобильного оператора является возможность активировать Суперсилы в каждом тарифном плане. Это дополнительные услуги, за которые не надо доплачивать. Среди них стабильно присутствуют безлимитные звонки на мобильные и городские номера по Украине. Плюс почти все пакеты содержат неограниченное количество минут для разговоров в сети Киевстара.

То есть выбрав недорогой тариф с малыми объемами сервисов, можно подключить Суперсилу и получить дополнительные минуты. При этом переплачивать за мобильную связь не приходится. Например, в предложении "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн/мес. есть безлим на номера Киевстара и 150 минут по Украине/за границу.

Можно звонить в Бельгию, Индию, Испанию, Италию, Канаду, Молдову, Германию, Норвегию, Польшу, Румынию, США, Чехию и Швецию. Если этого объема не хватает, можно активировать Суперсилу "Звонки безлим" (не распространяется на роуминг). Или альтернатива — заказать 300 минут на другие сети и за границу.

Тарифы от Киевстара. Фото: скриншот

Тариф от Vodafone

Другой популярный мобильный оператор также имеет, что предложить. Тариф Turbo от Vodafone обойдется украинцам в 270 грн/мес., а если перенести номер в сеть, то стоимость снизится до 200 грн/мес. За такие деньги клиенты получат:

безлимитный Интернет-трафик;

800 минут на разговоры по Украине;

неограниченное количество минут для звонков в сети Vodafone;

роуминг в 27 странах Европейского Союза и Молдове.

Этого наполнения должно хватить для звонков в течение месяца. Если пакет на четыре недели закончится раньше, то каждая минута разговора по Украине (кроме номеров Vodafone) будет стоить 3 грн. Так же придется платить за звонки в ЕС.

Напомним, клиенты Киевстара могут получить скидки 20% и 50% на оплату тарифов "LOVE UA Свет" или "LOVE UA Сила". Необходимо приобрести смартфон с покрытием 4G в магазине компании и активировать пакет услуг, позволяющий пользоваться мобильной связью по сниженной цене.

Также мы писали, что Киевстар выкупил 97% акций Uklon за 155 млн долларов. Предполагается, что оба бизнеса продолжат работать отдельно, совершенствуя сервисы и развивая собственные возможности. То есть для клиентов ничего кардинально не изменится.