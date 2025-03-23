Лучший мобильный тариф для бюджетного телефона — что выбрать украинцам в 2025

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Владельцы бюджетных телефонов, в частности кнопочных, не нуждаются в чрезмерном количестве услуг в мобильном тарифе. Поскольку обычно они не пользуются доступом в Интернет для просмотра видео и загрузки игр/программ. Поэтому ищут недорогие предложения от операторов, в которых заложено побольше минут на разговоры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой мобильный тарифный план лучше всего подходит для бюджетного телефона.

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Какой тариф подключить на кнопочный телефон

Чтобы не переплачивать за связь, надо остановить выбор на пакете услуг с минимальным объемом трафика, но безлимитным количеством минут на разговоры внутри сети. К сожалению, украинские операторы не создают отдельные тарифные планы для кнопочных телефонов, поскольку это финансово невыгодно.

Поэтому придется выбирать из имеющихся предложений. Одним из самых выгодных является пакет услуг "LOVE UA Магнит Контракт" от Киевстара за 220 грн в месяц. Абоненты смогут его подключить после переноса номера в сеть с помощью сервиса MNP. В тариф входят такие объемы:

30 ГБ трафика;

5,4 ГБ в роуминге;

1200 минут на разговоры по Украине;

100 SMS.

Как только абонент использует минуты в пределах базового наполнения, он сможет безлимитно разговаривать в сети Киевстара. Среди важного — наличие дополнительной Суперсилы, за которую не нужно платить. Если клиенту не хватает указанного объема на месяц, это легко исправить подключением неограниченного количества минут на звонки по Украине.

Также владельцам недорогих телефонов может пригодиться безлим на сообщения SMS, входящий в перечень Суперсил от Киевстара. Или дополнительные 50 минут за границу (на номера Польши, Италии, Германии, Чехии, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Китая, Румынии, Индии и Словакии).

По желанию абоненту проведут и активируют проводной домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Другие Суперсилы включают безлимитный мобильный Интернет (80 ГБ без ограничения скорости), Киевстар ТВ, 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета и SIM для второго телефона. Пользователи "LOVE UA Магнит Контракт" могут настроить наполнение тарифа под индивидуальные потребности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар снизит стоимость некоторых тарифов для абонентов, которые приобретут смартфон с покрытием 4G в магазине компании. Тогда за пакеты услуг "LOVE UA Свет" и "LOVE UA Сила" придется платить на 20% и 50% меньше в течение шести месяцев пользования.

Также мы писали, что входит в самый дорогой тарифный план от Киевстара — "LOVE UA Успех Контракт" за 600 грн в месяц. Абоненты получают безлимитный мобильный трафик, немало гигабайт в роуминге, минуты на разговоры по Украине/за рубежом и тому подобное.