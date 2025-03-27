Налоговая разослала электронные письма украинцам — о чем предупредила

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Государственная налоговая служба начала рассылать украинцам электронные письма с информацией об уплате денежного обязательства. Владельцы недвижимого имущества, отличного от земельного участка, должны заплатить ежегодный налог в течение 60 дней с момента получения уведомления-решения от ГНС.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив в собственном Telegram-канале.

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Традиционно плательщикам присылали бумажные уведомления через Укрпошту с информацией о сумме начисления, объектах налогообложения, предельных сроках уплаты и тому подобное. Но в ГНС решили перейти на электронный формат коммуникации. Отныне украинцы смогут увидеть актуальные сведения в Кабинете налогоплательщика.

"Вместо документов в форме уведомлений-решений, которые рассылает Укрпошта не всегда по актуальному адресу, теперь всю необходимую информацию о суммах начислений, объектах, наличии льгот, задолженности, ссылки с реквизитами для уплаты вы можете увидеть в электронном кабинете налогоплательщика", — говорится в письме.

Для получения документов необходимо выполнить определенный алгоритм действий. ФЛП должны:

в разделе "Ведение отчетности" перейти на закладку "Создать";

выбрать "Заявление о желании получать документы через Электронный кабинет" (F1391602);

нажать кнопку "Создать";

заполнить поле "Электронный адрес";

наложить квалифицированную электронную подпись;

нажать "Отправить документ".

Для граждан, которые не зарегистрировали ФЛП, алгоритм похожий, кроме первых нескольких шагов. Надо зайти в раздел "Дополнительно" и перейти в "Ведение отчетности", после чего осуществить описанные манипуляции. Это поможет украинцам забыть о переписке по почте, получая информацию на электронный адрес.

Отметим, в 2025 году владельцы жилой недвижимости платят налог за 2024 год. До 1 июля будет происходить рассылка сообщений от ГНС, а расчет необходимо осуществить в течение 60 дней. Налог распространяется на объекты площадью более 60 кв.м (квартиры), более 120 кв.м (дома) и более 180 кв.м (другие типы жилья).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, у некоторых ФЛП может возникнуть неожиданный долг по единому социальному взносу. Если предприниматель одновременно работает на другого работодателя, то руководитель должен платить ЕСВ за него. Однако иногда платеж может не достигать минимально допустимого размера.

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