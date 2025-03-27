Кому в Україні не можна продати нерухомість в 2025 році: повний список

Чоловік з документами. Фото: Freepik

В умовах воєнного стану в Україні діють суворі обмеження щодо купівлі-продажу нерухомості. Основна мета таких норм — захист національної безпеки та запобігання проникненню в економіку держави капіталу, пов’язаного з країною-агресором.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто не зможе купити нерухомість в Україні.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів №164, нотаріуси мають відмовляти у вчиненні нотаріальних дій особам, які підпадають під визначення, закріплене у постанові №187.

Це означає, що будь-які угоди купівлі-продажу нерухомості за участі таких осіб є незаконними.

До категорій осіб, яким заборонено купувати нерухомість в Україні, належать:

громадяни Російської Федерації (за винятком тих, хто легально проживає в Україні);

юридичні особи, зареєстровані за російським законодавством;

українські компанії, у яких частка російських громадян чи держави-агресора складає 10% і більше;

іноземні компанії, якщо серед їхніх кінцевих бенефіціарів є РФ або російські громадяни (з часткою від 10%).

Ці обмеження — частина загальної політики України щодо захисту національних інтересів та майбутніх судових позовів проти РФ.

Нотаріуси мають право відмовити у реєстрації угоди

Якщо особа, яка підпадає під обмеження, намагається оформити договір купівлі-продажу нерухомості, нотаріус зобов’язаний припинити нотаріальну дію.

"Перед процедурою купівлі-продажу нерухомого майна потрібно перевірити, ким насправді є власник. Це дозволить уникнути проблем із реєстрацією прав власності", — пояснює "РБК-Україна" юристка Ярина Паш.

Водночас теоретично цю заборону обійти можна, наприклад, якщо:

росіянин передає право продажу третьому лицу (але це ризиковано, бо нотаріус може виявити схему);

власник змінює громадянство (але це довгий процес);

компанія змінює бенефіціарів (але це теж відстежується).

Але на практиці такі схеми часто розкриваються, і угода анулюється.

Чому діють такі обмеження

В умовах війни контроль за ринком нерухомості є одним із ключових інструментів захисту економічного та оборонного потенціалу країни.

"Не можна допустити, щоб активи в Україні опинилися в руках тих, хто прямо чи опосередковано підтримує агресора. Це не лише питання економічної безпеки, а й моральної справедливості", — вважає Ярина Паш.

Як перевірити нерухомість перед купівлею

Щоб не потрапити у ситуацію, коли угоду визнають недійсною, покупцеві слід перевірити:

хто власник. Це можна зробити через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

чи є нерухомість у судовому процесі. Інформацію можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

чи є заборгованість за комунальні послуги. Це можна дізнатися через запит до місцевих комунальних служб;

чи немає проблем з документами. Необхідно перевірити правовстановлюючі документи та їхню відповідність законодавству.

Зазначимо, при купівлі-продажу нерухомості важливо розуміти, що таке завдаток, аванс, застава та передоплата. Ці поняття мають різні юридичні наслідки, і помилки у їхньому застосуванні можуть коштувати значних фінансових втрат. Часто покупці та продавці плутають їх або використовують неправильно, що може призвести до серйозних суперечок.

Також ми розповідали, що продаж квартири, де зареєстровані діти, вимагає особливої уваги до юридичних деталей. Згідно із законодавством, захист прав дитини є пріоритетним, тому угода можлива лише за умови отримання необхідних дозволів та дотримання встановлених процедур. Без цього продаж не буде здійснено.