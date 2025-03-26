Українці можуть втратити єдине житло у 2025 році — кого виселять наступного місяця

Чоловік виносить речі в коробках. Фото: Freepick

Для багатьох українців власна квартира залишається недосяжною мрією, але навіть ті, хто вже придбав нерухомість, не можуть почуватись в цілковитій безпеці. В Україні існує низка підстав для примусового вилучення житла, навіть якщо це єдине помешкання людини.

Про те, хто та чому може втратити єдине житло в квітні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому можуть забрати житло українців

Власне помешкання — це не лише дах над головою, а і важливий фінансовий актив будь-якої людини. Однак є ситуації, коли навіть єдине житло може бути примусово вилучене:

Незаконне використання нерухомості

Якщо власник порушує правила користування житлом (наприклад, займається нелегальною діяльністю чи захоплює чужу власність), йому можуть накласти штрафи або навіть конфіскувати майно.

Судові рішення та серйозні правопорушення

У випадку серйозних злочинів (шахрайство, кіберзлочини, незаконний обіг наркотиків) суд може ухвалити рішення про вилучення житла.

Невиплата комунальних боргів

Боржникам за комунальні платежі можуть запропонувати реструктуризацію боргу. Якщо цього не станеться, постачальники послуг можуть подати позов до суду. Він може накласти арешт на майно або конфіскувати житло, якщо борг перевищує 160 тисяч гривень.

Чи можуть забрати житло через непогашений кредит

Якщо боржник не виплачує кредит, банк може звернутися до суду. Після винесення рішення банк отримає виконавчий лист і житло може бути продане через аукціон.

Однак це крайній захід, спершу арешт накладають на рахунки або інше майно боржника. Якщо майно розташоване в зоні бойових дій чи на окупованих територіях, процедура призупиняється.

Раніше ми писали, що внаслідок бойових дій в Україні багато людей залишилися не тільки без даху над головою, а й без документів на свою нерухомість. В таких умовах передача майна у спадок або його дарування значно ускладнюється.

Також ми розповідали, що навіть якщо ви належите до першої черги спадкоємців, вам потрібно виконати певні вимоги для отримання майна. Перш за все слід звернутися до нотаріуса для перевірки документів. Він надасть висновок про право на спадщину, який знадобиться для подальших кроків.