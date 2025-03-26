Украинцы могут потерять единственное жилье в 2025 году — кого выселят в следующем месяце

Принудительное выселение в апреле — кто может потерять жилье
Для многих украинцев собственная квартира остается недостижимой мечтой, но даже те, кто уже приобрел недвижимость, не могут чувствовать себя в полной безопасности. В Украине существует ряд оснований для принудительного изъятия жилья, даже если это единственное жилье человека.
О том, кто и почему может потерять единственное жилье в апреле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Почему могут забрать жилье украинцев
Собственное жилье — это не только крыша над головой, но и важный финансовый актив любого человека. Однако есть ситуации, когда даже единственное жилье может быть принудительно изъято:
- Незаконное использование недвижимости
Если владелец нарушает правила пользования жильем (например, занимается нелегальной деятельностью или захватывает чужую собственность), ему могут наложить штрафы или даже конфисковать имущество.
- Судебные решения и серьезные правонарушения
В случае серьезных преступлений (мошенничество, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков) суд может принять решение об изъятии жилья.
- Невыплата коммунальных долгов
Должникам по коммунальным платежам могут предложить реструктуризацию долга. Если этого не произойдет, поставщики услуг могут подать иск в суд. Он может наложить арест на имущество или конфисковать жилье, если долг превышает 160 тысяч гривен.
Могут ли забрать жилье из-за непогашенного кредита
Если должник не выплачивает кредит, банк может обратиться в суд. После вынесения решения банк получит исполнительный лист и жилье может быть продано через аукцион.
Однако это крайняя мера, сперва арест накладывают на счета или другое имущество должника. Если имущество расположено в зоне боевых действий или на оккупированных территориях, процедура приостанавливается.
Ранее мы писали, что в результате боевых действий в Украине многие люди остались не только без крыши над головой, но и без документов на свою недвижимость. В таких условиях передача имущества по наследству или его дарение значительно усложняется.
Также мы рассказывали, что даже если вы относитесь к первой очереди наследников, вам нужно выполнить определенные требования для получения имущества. Прежде всего, следует обратиться к нотариусу для проверки документов. Он предоставит заключение о праве на наследство, которое понадобится для дальнейших шагов.
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