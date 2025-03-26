Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Принудительное выселение в апреле — кто может потерять жилье arrow

Принудительное выселение в апреле — кто может потерять жилье

26 марта 2025 07:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Украинцы могут потерять единственное жилье в 2025 году — кого выселят в следующем месяце
Мужчина выносит вещи в коробках. Фото: Freepick
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Для многих украинцев собственная квартира остается недостижимой мечтой, но даже те, кто уже приобрел недвижимость, не могут чувствовать себя в полной безопасности. В Украине существует ряд оснований для принудительного изъятия жилья, даже если это единственное жилье человека.

О том, кто и почему может потерять единственное жилье в апреле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему могут забрать жилье украинцев

Собственное жилье — это не только крыша над головой, но и важный финансовый актив любого человека. Однако есть ситуации, когда даже единственное жилье может быть принудительно изъято:

  • Незаконное использование недвижимости

Если владелец нарушает правила пользования жильем (например, занимается нелегальной деятельностью или захватывает чужую собственность), ему могут наложить штрафы или даже конфисковать имущество.

  • Судебные решения и серьезные правонарушения

В случае серьезных преступлений (мошенничество, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков) суд может принять решение об изъятии жилья.

  • Невыплата коммунальных долгов

Должникам по коммунальным платежам могут предложить реструктуризацию долга. Если этого не произойдет, поставщики услуг могут подать иск в суд. Он может наложить арест на имущество или конфисковать жилье, если долг превышает 160 тысяч гривен.

Могут ли забрать жилье из-за непогашенного кредита

Если должник не выплачивает кредит, банк может обратиться в суд. После вынесения решения банк получит исполнительный лист и жилье может быть продано через аукцион.

Однако это крайняя мера, сперва арест накладывают на счета или другое имущество должника. Если имущество расположено в зоне боевых действий или на оккупированных территориях, процедура приостанавливается.

Ранее мы писали, что в результате боевых действий в Украине многие люди остались не только без крыши над головой, но и без документов на свою недвижимость. В таких условиях передача имущества по наследству или его дарение значительно усложняется.

Также мы рассказывали, что даже если вы относитесь к первой очереди наследников, вам нужно выполнить определенные требования для получения имущества. Прежде всего, следует обратиться к нотариусу для проверки документов. Он предоставит заключение о праве на наследство, которое понадобится для дальнейших шагов.

недвижимость жилье долги конфискация квартира
Реклама
Реклама
Реклама