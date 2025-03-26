Украинцы могут потерять единственное жилье в 2025 году — кого выселят в следующем месяце

Мужчина выносит вещи в коробках. Фото: Freepick

Для многих украинцев собственная квартира остается недостижимой мечтой, но даже те, кто уже приобрел недвижимость, не могут чувствовать себя в полной безопасности. В Украине существует ряд оснований для принудительного изъятия жилья, даже если это единственное жилье человека.

О том, кто и почему может потерять единственное жилье в апреле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Почему могут забрать жилье украинцев

Собственное жилье — это не только крыша над головой, но и важный финансовый актив любого человека. Однако есть ситуации, когда даже единственное жилье может быть принудительно изъято:

Незаконное использование недвижимости

Если владелец нарушает правила пользования жильем (например, занимается нелегальной деятельностью или захватывает чужую собственность), ему могут наложить штрафы или даже конфисковать имущество.

Судебные решения и серьезные правонарушения

В случае серьезных преступлений (мошенничество, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков) суд может принять решение об изъятии жилья.

Невыплата коммунальных долгов

Должникам по коммунальным платежам могут предложить реструктуризацию долга. Если этого не произойдет, поставщики услуг могут подать иск в суд. Он может наложить арест на имущество или конфисковать жилье, если долг превышает 160 тысяч гривен.

Могут ли забрать жилье из-за непогашенного кредита

Если должник не выплачивает кредит, банк может обратиться в суд. После вынесения решения банк получит исполнительный лист и жилье может быть продано через аукцион.

Однако это крайняя мера, сперва арест накладывают на счета или другое имущество должника. Если имущество расположено в зоне боевых действий или на оккупированных территориях, процедура приостанавливается.

Ранее мы писали, что в результате боевых действий в Украине многие люди остались не только без крыши над головой, но и без документов на свою недвижимость. В таких условиях передача имущества по наследству или его дарение значительно усложняется.

Также мы рассказывали, что даже если вы относитесь к первой очереди наследников, вам нужно выполнить определенные требования для получения имущества. Прежде всего, следует обратиться к нотариусу для проверки документов. Он предоставит заключение о праве на наследство, которое понадобится для дальнейших шагов.