Спадщина на нерухомість — як отримати права на квартиру у 2025

Людина переглядає документи. Фото: Pexels

Оформлення спадщини на нерухомість — це не лише емоційно складний, але і юридично відповідальний процес. Вам потрібно підготувати певні документи та пройти низку процедур, щоб отримати право власності на майно.

Про те, які нюанси варто враховувати при отриманні квартири у спадок у 2025 році, зазначається в Міністерстві юстиції України.

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Як відбувається процес спадкування квартири

Навіть якщо ви належите до першої черги спадкоємців, вам потрібно виконати певні умови для отримання спадщини. Перший крок – це звернутися до нотаріуса для перевірки документів. Він видасть висновок про право на спадкування, який буде необхідним для подальших дій. При цьому може виникнути питання, до якого саме нотаріуса вам потрібно звернутись.

Це залежить від того, де проживав спадкодавець. Якщо разом зі спадкоємцем — можна звертатися до будь-якого нотаріуса в місті. Якщо ні — до нотаріуса за місцем останнього проживання спадкодавця або місцем знаходження його майна.

Після отримання висновку від нотаріуса потрібно зібрати всі необхідні документи, що підтверджують право на спадщину. Їх потрібно подати до місцевої Реєстраційної служби, яка після перевірки паперів видасть свідоцтво про право власності на квартиру.

Які документи потрібно підготувати

Щоб отримати у спадок квартиру, українцям потрібно підготувати декілька документів. До списку входять:

Заява про прийняття спадщини. Свідоцтво про смерть спадкодавця. Документи, що підтверджують право власності спадкодавця на квартиру. Документи, що підтверджують родинні зв’язки між спадкоємцем та спадкодавцем (свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу тощо).

За українським законодавством, автоматично спадщину отримують діти, чоловік (дружина), батьки та інші близькі родичі. Якщо спадкодавець не залишив заповіт, майно розподіляється між родичами за законом. Однак навіть для автоматичних спадкоємців потрібно подати всі вищезгадані документи та отримати висновок нотаріуса.

Раніше ми писали, що більшість громадян України стикаються з процесом оформлення спадщини. Якщо не встигнути вчасно прийняти спадкове майно, можна втратити на нього право. Тому важливо знати, скільки часу є для оформлення спадщини та які документи необхідно підготувати.

Також ми розповідали, що згідно з українським законодавством, майно покійного успадковують його родичі. Якщо хтось зі спадкоємців не погоджується з правами інших осіб на майно, можуть виникнути суперечки, які вирішуються в суді.