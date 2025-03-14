Спадкові суперечки — як відсудити майно, якщо вас не згадали у заповіті

Молоток судді. Фото: Pexels

Згідно з Українським законодавством, майно загиблої люди успадковують її родичі в порядку черговості. Якщо громадянин бажає самостійно розпорядитись своїми статками, потрібно за життя скласти заповіт. Однак, якщо спадкоємці не погоджуються з правами інших осіб на майно, виникають суперечки, які часто вирішуються в суді.

Про те, як відсудити спадщину, якщо вас забули вказати у заповіті, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи можуть українці відсудити спадщину

Конфлікти навколо спадщини існували завжди, але війна значно їх загострила. По-перше, таких справ побільшало через втрати серед військових та цивільних. По-друге, багато українців виїхали за кордон і не можуть вчасно оформити спадкові права.

Для оскарження спадкових прав потрібно подати позов, зміст якого залежить від конкретної ситуації:

Прохання про додатковий строк для прийняття спадщини. Наприклад, якщо спадкоємець не встиг звернутися до нотаріуса у 6-місячний термін, суд може надати йому додатковий час. Позов — про визнання свідоцтва на спадщину недійсним, якщо інший спадкоємець уже отримав майно, а ви добивайтесь подовження строку прийняття спадщини через суд. Подання заяви про встановлення факту спільного проживання зі спадкодавцем, якщо нотаріус відмовляється визнавати автоматичне прийняття спадщини.

У разі, якщо спадщина передана за заповітом, який, на думку позивача, є недійсним (через недієздатність спадкодавця або примус), можна вимагати його скасування.

Варто також нагадати, що стаття 1224 Цивільного кодексу України передбачає можливість усунення від спадкування осіб, які не виконували обов’язку догляду за спадкодавцем, який перебував у безпорадному стані. У таких випадках зацікавлені особи можуть звернутися до суду.

Як підвищити свої шанси у суді

Результат судового розгляду залежить від правильного вибору юридичної стратегії. Якщо людина пропустила строк прийняття спадщини та подає позов про визнання права власності, суд, ймовірно, відмовить. Натомість подання позову про поновлення строку може бути успішним. Для виграшу справи необхідно надати вагомі докази:

медичні довідки, якщо причиною пропуску строку була хвороба;

свідчення очевидців або квитанції про оплату комунальних послуг для підтвердження спільного проживання;

результати посмертної судово-психіатричної експертизи, якщо заповіт оскаржується через сумніви щодо дієздатності спадкодавця.

Через складність спадкових спорів варто звернутися до адвоката, який допоможе обрати правильну юридичну стратегію та захистить ваші права в суді.

Раніше ми писали, що процедура оформлення спадщини часто супроводжується складнощами через численні юридичні аспекти, про які варто дізнатися заздалегідь. Зокрема, якщо мова йде про нерухомість, потрібно здійснити незалежну оцінку спадкового майна.

Також ми розповідали, що на вимогу кредитора майно боржника можуть продати на аукціоні. Водночас законодавство визначає категорії речей, що не можуть бути конфісковані, оскільки вони необхідні для забезпечення мінімальних потреб громадян.