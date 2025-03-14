Наследственные войны — как отсудить имущество, если вас не упомянули в завещании

Молоток судьи. Фото: Pexels

Согласно Украинскому законодательству, имущество погибшего человека наследуют его родственники в порядке очередности. Если гражданин желает самостоятельно распорядиться своим состоянием, нужно при жизни составить завещание. Однако, если наследники не согласны с правами других лиц на имущество, возникают споры, которые часто решаются в суде.

О том, как отсудить наследство, если вас забыли указать в завещании, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Могут ли украинцы отсудить наследство

Конфликты вокруг наследства существовали всегда, но война значительно их обострила. Во-первых, таких дел стало больше из-за потерь среди военных и гражданских. Во-вторых, многие украинцы выехали за границу и не могут вовремя оформить наследственные права.

Для оспаривания наследственных прав нужно подать иск, содержание которого зависит от конкретной ситуации:

Просьба о дополнительном сроке для принятия наследства. Например, если наследник не успел обратиться к нотариусу в 6-месячный срок, суд может предоставить ему дополнительное время. Иск — о признании свидетельства на наследство недействительным, если другой наследник уже получил имущество, а вы добивайтесь продления срока на принятие наследства через суд. Подача заявления об установлении факта совместного проживания с наследодателем, если нотариус отказывается признавать автоматическое принятие наследства.

В случае, если наследство передано по завещанию, которое, по мнению истца, является недействительным (из-за недееспособности наследодателя или принуждения), можно требовать его отмены.

Стоит также напомнить, что статья 1224 Гражданского кодекса Украины предусматривает возможность устранения от наследования лиц, которые не выполняли обязанности ухода за наследодателем, находящегося в беспомощном состоянии. В таких случаях заинтересованные лица могут обратиться в суд.

Как повысить свои шансы в суде

Результат судебного разбирательства зависит от правильного выбора юридической стратегии. Если человек пропустил срок принятия наследства и подает иск о признании права собственности, суд, вероятно, откажет. Зато подача иска о восстановлении срока может быть успешной. Для выигрыша дела необходимо предоставить веские доказательства:

медицинские справки, если причиной пропуска срока была болезнь;

свидетельства очевидцев или квитанции об оплате коммунальных услуг для подтверждения совместного проживания;

результаты посмертной судебно-психиатрической экспертизы, если завещание оспаривается из-за сомнений в дееспособности наследодателя.

Из-за сложности наследственных споров стоит обратиться к адвокату, который поможет выбрать правильную юридическую стратегию и защитит ваши права в суде.

Ранее мы писали, что процедура оформления наследства часто сопровождается сложностями из-за многочисленных юридических аспектов, о которых стоит узнать заранее. В частности, если речь идет о недвижимости, нужно осуществить независимую оценку наследственного имущества.

Также мы рассказывали, что по требованию кредитора имущество должника могут продать на аукционе. В то же время законодательство определяет категории вещей, которые не могут быть конфискованы, поскольку они необходимы для обеспечения минимальных потребностей граждан.