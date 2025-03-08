Примусове вилучення майна у 2025 — як отримати компенсацію

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має право на приватну власність, і його не можна незаконно позбавити цього права. Однак у період воєнного стану держава може примусово вилучати майно у фізичних та юридичних осіб для потреб оборони.

Про те, за яких умов можливе примусове вилучення майна та як власники можуть отримати компенсацію у 2025 році, зазначається в Законі України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

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Чи можна отримати компенсацію за вилучене майно

Вилучення можливе лише в разі суспільної необхідності. При цьому закон гарантує власникам право на компенсацію. Відшкодування може бути:

здійснене після передачі майна;

виплачене одразу перед вилученням;

не передбачене (якщо майно належить державним підприємствам).

Компенсацію можуть отримати фізичні та юридичні особи, у яких вилучили будівлі, транспорт чи інше майно. Якщо власник не може подати заяву, це можуть зробити його спадкоємці або правонаступники.

Як отримати компенсацію у 2025 році

Оцінка майна проводиться відповідно до ринкової вартості. Після завершення воєнного стану власник може звернутися до територіального центру комплектування із заявою, надавши:

акт вилучення;

офіційну оцінку вартості майна.

Якщо виникають суперечки щодо компенсації, питання вирішується в судовому порядку.

Процедура примусового вилучення повинна бути задокументована: зазначаються дані власника, опис об’єкта та сума компенсації. Якщо незалежна оцінка неможлива, її можуть провести державні органи. У разі відсутності власника оцінка відбувається без його участі.

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