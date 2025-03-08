Примусове вилучення майна у 2025 — як отримати компенсацію

Компенсація за вилучене майно — хто і як може отримати у 2025
Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має право на приватну власність, і його не можна незаконно позбавити цього права. Однак у період воєнного стану держава може примусово вилучати майно у фізичних та юридичних осіб для потреб оборони.
Про те, за яких умов можливе примусове вилучення майна та як власники можуть отримати компенсацію у 2025 році, зазначається в Законі України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".
Чи можна отримати компенсацію за вилучене майно
Вилучення можливе лише в разі суспільної необхідності. При цьому закон гарантує власникам право на компенсацію. Відшкодування може бути:
- здійснене після передачі майна;
- виплачене одразу перед вилученням;
- не передбачене (якщо майно належить державним підприємствам).
Компенсацію можуть отримати фізичні та юридичні особи, у яких вилучили будівлі, транспорт чи інше майно. Якщо власник не може подати заяву, це можуть зробити його спадкоємці або правонаступники.
Як отримати компенсацію у 2025 році
Оцінка майна проводиться відповідно до ринкової вартості. Після завершення воєнного стану власник може звернутися до територіального центру комплектування із заявою, надавши:
- акт вилучення;
- офіційну оцінку вартості майна.
Якщо виникають суперечки щодо компенсації, питання вирішується в судовому порядку.
Процедура примусового вилучення повинна бути задокументована: зазначаються дані власника, опис об’єкта та сума компенсації. Якщо незалежна оцінка неможлива, її можуть провести державні органи. У разі відсутності власника оцінка відбувається без його участі.
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