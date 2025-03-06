Конфіскація майна боржників — що продадуть на аукціоні у 2025 (фото)

Чоловік виносить килим. Фото: Pexels

Ще у 2014 році Міністерство юстиції започаткувало державне підприємство "СЕТАМ", основним завданням якого стала реалізація конфіскованого та арештованого майна боржників. Більшість громадян вважає, що з молотка можуть пустити лише цінні активи, такі як нерухомість, авто, побутова техніка чи коштовності. Однак в реальності це зовсім не так. На платформі можна знайти чимало незвичних лотів, які раніше належали боржникам.

Про те, яке майно боржника можуть продати на аукціоні у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як відбувається продаж конфіскованого майна

Відповідно до законодавства, у разі наявності боргів виконавча служба може заблокувати банківські рахунки та автоматично списати кошти на їх погашення. Однак, якщо рахунки порожні або сума недостатня, у справу вступає арешт рухомого та нерухомого майна боржника. Це можуть бути квартири, автомобілі, коштовності, побутова техніка тощо.

Вилучене майно виставляється на продаж через державний аукціон "СЕТАМ" — систему електронних торгів. Для кожного лота публікується:

детальний опис;

початкова ціна;

крок торгів.

Будь-хто може зареєструватися та взяти участь у торгах. Після завершення аукціону отримані кошти спрямовуються на погашення боргу, а залишок повертається попередньому власнику.

Виконавча служба має право накладати арешт як на майно фізичних, так і юридичних осіб за рішенням суду. Це стосується всіх громадян, які мають фінансові зобов’язання — від несплачених кредитів і комунальних платежів до боргів із виплати зарплати чи аліментів.

Яке нестандартне майно боржників реалізують на торгах у березні 2025

Найчастіше на платформі можна побачити квартири, машини, електроніку та меблі. Проте час від часу з’являються лоти, які дійсно можуть здивувати. На березень 2025 року уже заплановано кілька "цікавих" пропозицій:

лопата, б/в — стартова ціна 112,50 грн;

вживана рибальська ліскова сітка розміром 100 х 3 (вічко 5 см) білого кольору — зі стартовою ціною 30 грн;

б/в кухонний ніж — зі стартовою вартістю у 1 гривню.

Лоти боржників. Скриншот: "СЕТАМ"

Лоти боржників. Скриншот: "СЕТАМ"

Лоти боржників. Скриншот: "СЕТАМ" 1 / 3

Як показує архів сайту, на аукціон можуть потрапити абсолютно будь-які предмети: від старої сокири чи ножа, іржавого тазика, засобу для миття посуду до брудної пластикової каністри.

Лоти боржників. Скриншот: "СЕТАМ"

Лоти боржників. Скриншот: "СЕТАМ"

Лоти боржників. Скриншот: "СЕТАМ"

Лоти боржників. Скриншот: "СЕТАМ" 1 / 4

Якщо ви думаєте, що серед ваших речей немає нічого, що можна було б конфіскувати, перегляньте архів лотів на платформі "СЕТАМ". Ви здивуєтесь, але навіть подарунковий пакет може бути виставлено на продаж через борг.

Раніше ми писали, що в Україні існує список майна, яке не може бути забране у боржників. Це перелік речей, що залишаються у власності людини, незалежно від її фінансової ситуації.

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