Українців можуть виселити з власної квартири — у кого відберуть єдине житло у березні 2025

Люди пакують посуд в коробку. Фото: Pexels

Втрата квартири чи дому це один із найбільших страхів українців, адже нерухомість не лише цінний актив, а й у більшості випадків — єдине житло. Навіть маючи право власності, не завжди можна бути впевненим у повній безпеці свого майна.

Про те, через що українці можуть втратити єдину квартиру в березні, зазначається у статті 50 Закону України "Про виконавче провадження".

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У яких випадках можливе вилучення єдиного житла

Дехто в Україні вважає, що єдине житло відібрати не можуть. Однак, це не так. Хоча до таких заходів вдаються вкрай рідко, єдину квартиру чи дім все ж можуть конфіскувати. Житло можуть забрати за борги лише за таких умов:

сума боргу перевищує 160 тис. грн (20 мінімальних зарплат);

на рахунках боржника немає коштів для сплати боргу.

Якщо ці обставини підтверджені, виконавець може знайти майно боржника та виставити його на аукціон. Процедура примусового стягнення боргу виглядає так:

Подання позову до суду. Винесення судового рішення. Передача рішення виконавцю.

Далі виконавець перевіряє рахунки боржника, списує кошти або, за їх відсутності, проводить продаж майна на аукціоні. Примусове стягнення житла застосовують лише в крайньому разі, якщо немає інших засобів погашення боргу:

цінних паперів;

грошових коштів;

автомобілів чи іншої техніки.

Кошти від продажу майна йдуть на сплату боргу та витрат виконавчого провадження. Залишок повертається боржнику. Навіть якщо нерухомість продано на аукціоні, примусове виселення боржника вимагає окремого судового рішення.

Під час воєнного стану стягнення боргів за комунальні послуги на тимчасово окупованих або оточених територіях зупинено. У цих регіонах постачальники не мають права вимагати вилучення житла за борги — це незаконно. Також заборонено стягувати борги за знищене чи пошкоджене житло.

Як уникнути вилучення майна

Виконання судового рішення — це частина права на судовий захист, гарантованого Конвенцією про захист прав людини. А тому, щоб запобігти втраті житла, систематично сплачуйте борги частинами та намагайтеся погасити заборгованість до початку виконавчого провадження.

Варто пам'ятати, що примусове виконання рішення передбачає арешт, опис, вилучення та продаж майна боржника. Однак людина має право погасити борг на будь-якому етапі, зупинивши цим реалізацію нерухомості.

Українці зобов'язані оплачувати комунальні послуги навіть у складних умовах війни. Проте багато хто не може вчасно сплачувати рахунки через фінансові труднощі. Такі громадяни хвилюються через можливість втрати житло.

Також ми розповідали, що з 2014 року діє аукціон "СЕТАМ", де продається майно боржників. Кошти від продажу йдуть на погашення заборгованості, а решта повертається власнику. На аукціоні можна знайти не лише нерухомість, а й дрібну побутову техніку та інше майно.