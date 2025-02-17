Украинцев могут выселить из собственной квартиры — у кого отберут единственное жилье в марте 2025

Люди пакують посуду в коробку. Фото: Pexels

Потеря квартиры или дома это один из самых больших страхов украинцев, ведь недвижимость не только ценный актив, но и в большинстве случаев — единственное жилье. Даже имея право собственности, не всегда можно быть уверенным в полной безопасности своего имущества.

О том, из-за чего украинцы могут потерять единственную квартиру в марте, говорится в статье 50 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Читайте также:

В каких случаях возможно изъятие единственного жилья

Некоторые в Украине считают, что единственное жилье отобрать не могут. Однако, это не так. Хотя к таким мерам прибегают крайне редко, единственную квартиру или дом все же могут конфисковать. Жилье могут забрать за долги только при следующих условиях:

сумма долга превышает 160 тыс. грн (20 минимальных зарплат);

на счетах должника нет средств для уплаты долга.

Если эти обстоятельства подтверждены, исполнитель может найти имущество должника и выставить его на аукцион. Процедура принудительного взыскания долга выглядит так:

Подача иска в суд. Вынесение судебного решения. Передача решения исполнителю.

Далее исполнитель проверяет счета должника, списывает средства или, при их отсутствии, проводит продажу имущества на аукционе. Принудительное взыскание жилья применяют лишь в крайнем случае, если нет других средств погашения долга:

ценных бумаг;

денежных средств;

автомобилей или другой техники.

Средства от продажи имущества идут на уплату долга и расходов исполнительного производства. Остаток возвращается должнику. Даже если недвижимость продана на аукционе, принудительное выселение должника требует отдельного судебного решения.

Во время военного положения взыскание долгов за коммунальные услуги на временно оккупированных или окруженных территориях остановлено. В этих регионах поставщики не имеют права требовать изъятия жилья за долги — это незаконно. Также запрещено взимать долги за уничтоженное или поврежденное жилье.

Как избежать изъятия имущества

Исполнение судебного решения — это часть права на судебную защиту, гарантированного Конвенцией о защите прав человека. Поэтому, чтобы предотвратить потерю жилья, систематически платите долги частями и старайтесь погасить задолженность до начала исполнительного производства.

Стоит помнить, что принудительное исполнение решения предусматривает арест, описание, изъятие и продажу имущества должника. Однако человек имеет право погасить долг на любом этапе, остановив этим реализацию недвижимости.

Украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги даже в сложных условиях войны. Однако многие не могут вовремя оплачивать счета из-за финансовых трудностей. Такие граждане волнуются из-за возможности потери жилья.

Также мы рассказывали, что с 2014 года действует аукцион "СЕТАМ", где продается имущество должников. Средства от продажи идут на погашение задолженности, а остальное возвращается владельцу. На аукционе можно найти не только недвижимость, но и мелкую бытовую технику и другое имущество.