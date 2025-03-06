Конфискация имущества должников — что продадут на аукционе в 2025 (фото)

Мужчина выносит ковер. Фото: Pexels

Еще в 2014 году Министерство юстиции положило начало государственному предприятию "СЕТАМ", основной задачей которого стала реализация конфискованного и арестованного имущества должников. Большинство граждан считают, что с молотка могут пустить только ценные активы, такие как недвижимость, авто, бытовая техника или драгоценности. Однако в реальности это совсем не так. На платформе можно найти немало необычных лотов, ранее принадлежавших должникам.

О том, какое имущество должника может быть продано на аукционе в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как происходит продажа конфискованного имущества

Согласно законодательству, при наличии долгов исполнительная служба может заблокировать банковские счета и автоматически списать средства на их погашение. Однако если счета пусты или сумма недостаточна, в дело вступает арест движимого и недвижимого имущества должника. Это могут быть квартиры, автомобили, драгоценности, бытовая техника.

Изъятое имущество выставляется на продажу через государственный аукцион "СЕТАМ" — систему электронных торгов. Для каждого лота публикуется:

подробное описание;

начальная цена;

шаг торгов.

Кто угодно может зарегистрироваться и принять участие в торгах. После завершения аукциона полученные средства направляются на погашение долга, а остаток возвращается предыдущему владельцу.

Исполнительная служба вправе налагать арест как на имущество физических, так и юридических лиц по решению суда. Это касается всех граждан, у которых есть финансовые обязательства — от неуплаченных кредитов и коммунальных платежей до долгов по выплате зарплаты или алиментов.

Какое нестандартное имущество должников реализуют на торгах в марте 2025 года

Чаще всего на платформе можно увидеть квартиры, машины, электронику и мебель. Однако иногда появляются лоты, которые действительно могут удивить. На март 2025 года уже запланировано несколько "интересных" предложений:

лопата, б/у — стартовая цена 112,50 грн;

б/у рыболовная лесная сетка размером 100 х 3 (глазок 5 см) белого цвета — со стартовой ценой 30 грн;

кухонный нож — со стартовой стоимостью в 1 гривну.

Лоты должников. Скриншот: "СЕТАМ"

Лоты должников. Скриншот: "СЕТАМ"

Лоты должников. Скриншот: "СЕТАМ" 1/3 ​ 3

Как показывает архив сайта, на аукцион могут попасть абсолютно любые предметы: от старого топора или ножа, ржавого тазика, средства для мытья посуды до грязной пластиковой канистры.

Лоты должников. Скриншот: "СЕТАМ"



Лоты должников. Скриншот: "СЕТАМ"

Лоты должников. Скриншот: "СЕТАМ" 1/4 ​ 4

Если вы думаете, что среди ваших вещей нет ничего, что можно было бы конфисковать, посмотрите архив лотов на платформе "СЕТАМ". Вы удивитесь, но даже подарочный пакет может быть выставлен на продажу из-за долга.

Ранее мы писали, что в Украине существует список имущества, которое не может быть изъято у должников. Это список вещей, которые остаются в собственности человека, независимо от его финансовой ситуации.

Также мы рассказывали, что долги могут стать причиной ссор между супругами, особенно в контексте развода. В таких случаях важно понимать, какие обязательства остаются только у одного из бывших партнеров.