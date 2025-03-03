Розлучення у 2025 році — кому з подружжя залишаються сімейні борги

Жінка залишає каблучку. Фото: Pexels

Фінансові зобов’язання можуть стати серйозним тягарем для будь-якої сім’ї, особливо якщо йдеться про розлучення. Зазвичай, під час розірвання шлюбу, виникають суперечки через те, як ділити борги, які виникли під час шлюбу. В таких ситуаціях важливо розуміти, які зобов’язання залишаться лише за одним із подружжя.

Про те, кому залишаються сімейні борги після розлучення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Відповідно до чинного законодавства, борги, що виникли під час шлюбу, визнаються спільними, якщо позику взяли обоє з подружжя або один із них, а інший виступає поручителем. Також вони є спільними, якщо кошти були використані на потреби сім’ї, наприклад ремонт житла чи купівлю побутової техніки.

У разі розлучення такі борги діляться між партнерами порівну або пропорційно їхнім часткам у майні. Щоб підтвердити, що позичені кошти використовувалися для спільного життя, можуть знадобитися:

Кредитний договір із зазначеною метою позики. Чеки, квитки чи договори, що підтверджують витрати. Факт придбання майна, яке без позики купити було б неможливо.

Які борги повертає один з подружжя

Однак деякі фінансові зобов’язання залишаються особистими, навіть якщо вони виникли за час шлюб. Це кредити, взяті на особисті потреби (наприклад, лікування родичів чи ремонт власного житла одного з подружжя), а також виплати, пов’язані з відшкодуванням шкоди за правопорушення.

Також поділу не підлягають борги, які мала людина до укладання шлюбу. Щоб довести особистий характер боргу, слід надати відповідні документи:

виписки з банку;

кредитні договори;

довідки про доходи тощо.

Якщо фінансові зобов’язання виникли після фактичного припинення спільного життя, вони не вважаються спільними. Навіть якщо офіційного розлучення ще не було, суд може визнати борги кожного з партнерів особистими за наявності доказів, що подружжя не проживало разом і не вело спільного господарства.

Іноді один із подружжя може створювати фіктивні розписки про борг перед іншими особами, щоб зменшити частку майна колишнього партнера. У такому разі, щоб викрити шахрайство, знадобиться почеркознавча експертиза документів, аналіз майнового стану кредитора, встановити давність складання розписки тощо.

Позов про поділ боргів можна подати протягом трьох років після розлучення або після того, як стало відомо про борг. Суд зазвичай ділить борги порівну, але можливі винятки. Наприклад, якщо один із партнерів витрачав сімейні кошти безпідставно, його частка боргу може бути збільшена.

Раніше ми писали, що розірвання шлюбу — непростий процес, що зачіпає не лише емоційний стан подружжя, а й часто супроводжується суперечками щодо розподілу спільного майна. У деяких випадках усе майно після розлучення може залишитися у власності дружини, проте для цього існують конкретні правові підстави.

Також ми розповідали, що сучасні пари дедалі частіше підходять до створення сім’ї з раціональним підходом, заздалегідь обдумуючи можливі життєві сценарії. Одним із найефективніших способів захисту своїх матеріальних інтересів є оформлення шлюбного договору. Але що відбувається з майном, якщо подружжя не уклало такого контракту?