Развод в 2025 году — кому из супругов остаются семейные долги

Женщина оставляет кольцо. Фото: Pexels

Финансовые обязательства могут стать серьезным бременем для любой семьи, особенно если речь идет о разводе. Обычно, при расторжении брака, возникают споры из-за того, как делить долги, которые возникли во время брака. В таких ситуациях важно понимать, какие обязательства останутся только за одним из супругов.

О том, кому остаются семейные долги после развода, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто отвечает за долги приобретенные в браке

Согласно действующему законодательству, долги, возникшие во время брака, признаются общими, если заем взяли оба супруга или один из них, а другой выступает поручителем. Также они являются общими, если средства были использованы на нужды семьи, например, ремонт жилья или покупку бытовой техники.

В случае развода такие долги делятся между партнерами поровну или пропорционально их долям в имуществе. Чтобы подтвердить, что заемные средства использовались для совместной жизни, могут понадобиться:

Кредитный договор с указанной целью займа. Чеки, билеты или договоры, подтверждающие расходы. Факт приобретения имущества, которое без займа купить было бы невозможно.

Какие долги возвращает один из супругов

Однако некоторые финансовые обязательства остаются личными, даже если они возникли за время брака. Это кредиты, взятые на личные нужды (например, лечение родственников или ремонт собственного жилья одного из супругов), а также выплаты, связанные с возмещением ущерба за правонарушения.

Также разделению не подлежат долги, которые имел человек до заключения брака. Чтобы доказать личный характер долга, следует предоставить соответствующие документы:

выписки из банка;

кредитные договоры;

справки о доходах и тому подобное.

Если финансовые обязательства возникли после фактического прекращения совместной жизни, они не считаются общими. Даже если официального развода еще не было, суд может признать долги каждого из партнеров личными при наличии доказательств, что супруги не проживали вместе и не вели совместного хозяйства.

Иногда один из супругов может создавать фиктивные расписки о долге перед другими лицами, чтобы уменьшить долю имущества бывшего партнера. В таком случае, чтобы разоблачить мошенничество, понадобится почерковедческая экспертиза документов, анализ имущественного положения кредитора, установить давность составления расписки и т.д.

Иск о разделе долгов можно подать в течение трех лет после развода или после того, как стало известно о долге. Суд обычно делит долги поровну, но возможны исключения. Например, если один из партнеров тратил семейные средства безосновательно, его доля долга может быть увеличена.

Ранее мы писали, что расторжение брака — непростой процесс, затрагивающий не только эмоциональное состояние супругов, но и часто сопровождается спорами о разделе общего имущества. В некоторых случаях все имущество после развода может остаться в собственности жены, однако для этого существуют конкретные правовые основания.

Также мы рассказывали, что современные пары все чаще подходят к созданию семьи с рациональным подходом, заранее обдумывая возможные жизненные сценарии. Одним из самых эффективных способов защиты своих материальных интересов является оформление брачного договора. Но что происходит с имуществом, если супруги не заключили такого контракта?