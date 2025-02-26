Що не можуть забрати у боржника у 2025 році — перелік недоторканого майна

Людина описує майно. Фото: Pexels

В Україні існує перелік майна, яке не може бути вилучене у боржників. До цього списку входять категорії предметів, що залишаються в розпорядженні власника, незалежно від його фінансового стану.

Про те, якого майна не зможуть позбавити боржника у 2025 році, пояснили в Міністерстві юстиції України.

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Як реалізують майно боржника у 2025 році

З 2014 року в Україні функціонує державний аукціон "СЕТАМ", де реалізують майно боржників. Отримані кошти спрямовують на погашення боргів, а залишок повертають власнику. Через цей механізм продають не лише нерухомість, а й різні речі, включно з дрібною побутовою технікою.

Згідно з даними "СЕТАМ", більшість боржників — це особи, які не змогли розрахуватися за кредитами або позиками. До речі, за ухилення від мобілізації можуть стягувати штрафи, а за їх несплату — арештовувати майно.

Процес накладання арешту починається з подання кредитором позову до суду. Юридична практика свідчить, що суди часто ухвалюють рішення на користь позивачів, зобов’язуючи боржників не лише повернути борг, а й компенсувати відсотки. Для забезпечення виконання зобов’язань арешт може накладатися на:

банківські рахунки;

транспортні засоби;

житлову та комерційну нерухомість тощо.

Яке майно не підлягає конфіскації у 2025 році

Однак законодавство передбачає перелік речей, які не можуть бути конфісковані, адже вони забезпечують базові життєві потреби громадян. До категорії захищеного майна належать:

Особисті речі: одяг, взуття, дитячі предмети. Меблі: одне ліжко та стілець на особу, один стіл і шафа на сім’ю. Речі першої потреби: посуд, постільна білизна, засоби гігієни. Медичні засоби: ліки, окуляри, інші вироби медичного призначення. Побутова електроніка: один холодильник, телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю та мобільний телефон для кожного члена родини. Харчові продукти та вода: запас на три місяці або кошти на їх придбання. Релігійні та професійні предмети: книги для проведення релігійних обрядів, а також інструменти, що є єдиним джерелом доходу. Паливо: необхідне для приготування їжі та опалення. Реабілітаційні засоби: необхідні для осіб з інвалідністю. Цінні нагороди: державні відзнаки, почесні та пам’ятні знаки.

Таким чином, навіть якщо людина має борги, закон гарантує, що вона не залишиться без найнеобхіднішого для життя. Однак ситуацію краще не запускати та вчасно виконувати свої зобов'язання перед кредитором чи державою.

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Ми також розповідали, що багато українців оформлюють споживчі кредити для придбання автомобілів, побутової техніки, меблів чи навіть житла. Однак фінансові труднощі можуть завадити своєчасному погашенню боргу. У таких випадках виникає питання, чи має банк право вилучити квартиру за простроченими зобов’язаннями.