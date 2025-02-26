Что не могут забрать у должника в 2025 году — перечень неприкосновенного имущества

Человек описывает имущество. Фото: Pexels

В Украине существует перечень имущества, которое не может быть изъято у должников. В этот список входят категории предметов, которые остаются в распоряжении владельца, независимо от его финансового состояния.

О том, какого имущества не смогут лишить должника в 2025 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

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Как реализуют имущество должника в 2025 году

С 2014 года в Украине функционирует государственный аукцион "СЕТАМ", где реализуют имущество должников. Полученные средства направляют на погашение долгов, а остаток возвращают владельцу. Через этот механизм продают не только недвижимость, но и различные вещи, включая мелкую бытовую технику.

Согласно данным "СЕТАМ", большинство должников — это лица, которые не смогли рассчитаться по кредитам или займам. Кстати, за уклонение от мобилизации могут взимать штрафы, а за их неуплату — арестовывать имущество.

Процесс наложения ареста начинается с подачи кредитором иска в суд. Юридическая практика показывает, что суды часто принимают решения в пользу истцов, обязывая должников не только вернуть долг, но и компенсировать проценты. Для обеспечения выполнения обязательств арест может накладываться на:

банковские счета;

транспортные средства;

жилую и коммерческую недвижимость и тому подобное.

Какое имущество не подлежит конфискации в 2025 году

Однако законодательство предусматривает перечень вещей, которые не могут быть конфискованы, ведь они обеспечивают базовые жизненные потребности граждан. К категории защищенного имущества относятся:

Личные вещи: одежда, обувь, детские предметы. Мебель: одна кровать и стул на человека, один стол и шкаф на семью. Вещи первой необходимости: посуда, постельное белье, средства гигиены. Медицинские средства: лекарства, очки, другие изделия медицинского назначения. Бытовая электроника: один холодильник, телевизор, персональный компьютер на семью и мобильный телефон для каждого члена семьи. Пищевые продукты и вода: запас на три месяца или средства на их приобретение. Религиозные и профессиональные предметы: книги для проведения религиозных обрядов, а также инструменты, являющиеся единственным источником дохода. Топливо: необходимое для приготовления пищи и отопления. Реабилитационные средства: необходимые для лиц с инвалидностью. Ценные награды: государственные награды, почетные и памятные знаки.

Таким образом, даже если человек имеет долги, закон гарантирует, что он не останется без самого необходимого для жизни. Однако ситуацию лучше не запускать и вовремя выполнять свои обязательства перед кредитором или государством.

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Мы также рассказывали, что многие украинцы оформляют потребительские кредиты для приобретения автомобилей, бытовой техники, мебели или даже жилья. Однако финансовые трудности могут помешать своевременному погашению долга. В таких случаях возникает вопрос, имеет ли банк право изъять квартиру по просроченным обязательствам.