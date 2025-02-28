Отримання спадщини у 2025 — що робити, якщо на майно накладено арешт

Люди вивчають документи. Фото: Pexels

Спадкування в Україні є важливою юридичною процедурою, з якою стикається більшість громадян після смерті родича. Однак нерідко трапляються ситуації, коли спадкове майно перебуває під арештом, що значно ускладнює його отримання.

Про те, чому так відбувається та як діяти в подібних випадках, пояснили фахівці юридичної компанії "Приходько та партнери".

Читайте також:

Чому на спадкове майно можуть накласти арешт

Арешт на майно накладається в межах виконавчого провадження, якщо власник за життя мав борги. Це може бути:

нерухомість;

грошові кошти;

транспортні засоби;

інші активи боржника.

Для накладення арешту людину спершу мають визнати боржником у судовому порядку. Після цього державний або приватний виконавець здійснює арешт усього майна, яке належало боржнику. Якщо на спадщину наклали арешт, українцям потрібно дотримуватись такого алгоритму дій:

Подати заяву на спадщину: спадкоємці повинні звернутися до нотаріуса протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини. Отримати свідоцтво про право на спадщину: перед його видачею нотаріус перевіряє правовий статус майна, у тому числі наявність арештів або податкових застав.

Якщо майно під арештом, нотаріус не може видати свідоцтво. У такому разі потрібно знімати арешт.

Як зняти арешт зі спадкового майна у 2025 році

Перш за все потрібно звернутися до виконавчої служби або приватного виконавця з заявою про зняття арешту. Важливо вказати, що спадкодавець помер, а кредитори не мають претензій до спадкового майна.

Якщо виконавець відмовляється знімати арешт, необхідно подати позов до суду. У позові слід вимагати визнання права власності на спадкове майно та зняття арешту.

Хоча арешт майна ускладнює процес спадкування, проте це питання можна вирішити. Головне — діяти в рамках закону: подати заяву на спадщину, перевірити наявність арешту та за необхідності звернутися до виконавців або суду.

Раніше ми писали, що в Україні є список майна, яке не підлягає конфіскації в разі боргів. До цього переліку належать предмети, які залишаються у власності людини, незалежно від її матеріального положення.

Також ми розповідали, що багато українців обирають жити разом без офіційного оформлення стосунків. Проте такий підхід має свої правові наслідки. Наприклад, коли йдеться про спадщину для цивільного партнера.