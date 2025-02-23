Нерухомість без документів через бойові дії — чи можна подарувати або заповісти таке майно

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Бойові дії в Україні залишили багатьох громадян не лише без житла, а й без документів на нього. У такій ситуації передати нерухомість у спадок або подарувати може бути проблематично.

Про те, чи можна подарувати або заповісти нерухомість, якщо документи на неї було втрачено через бойові дії, пояснили фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Чи можна дарувати нерухомість без документів

Дарча — це безоплатна передача майна іншій особі, і право власності переходить одразу після підписання договору. Заповіт же набуває чинності лише після смерті власника, і спадкоємці можуть отримати майно після прийняття спадщини та оформлення необхідних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 719 Кодексу, договір дарування нерухомого майна обов’язково оформлюється у письмовій формі та посвідчується нотаріусом.

Згідно з п. 1.1 Розділу 2 Порядку вчинення нотаріальних дій, нотаріуси можуть посвідчувати угоди щодо відчуження чи застави майна (зокрема, договори дарування) лише за наявності документів, що підтверджують право власності на нього. Отже, без таких документів оформлення договору дарування є неможливим.

Чи можна успадкувати нерухомість без документів

При складанні заповіту нотаріус не перевіряє право власності, а лише засвідчує особу та дієздатність заповідача. Тому технічно скласти заповіт можна навіть без документів на майно.

Однак для успадкування нерухомості необхідно довести, що вона належала спадкодавцю на момент його смерті. Якщо це нерухомість, потрібні правовстановлюючі документи.

Згідно з п. 4.16 Глави 10 Розділу 2 Порядку, нотаріус зможе видати свідоцтво про право на спадщину на нерухомість лише за умови подання документів, що підтверджують право власності спадкодавця. Отже, без відповідних документів отримати свідоцтво про спадщину буде неможливо.

Раніше ми писали, що чимало українців живуть разом, не оформлюючи офіційний шлюб. Проте такий формат стосунків має свої нюанси та юридичні тонкощі. Зокрема, процес спадкування може виявитися складним, якщо цивільний партнер претендує на майно.

Також ми розповідали, що в Україні є кілька варіантів передачі власності конкретній людині. Для найближчих родичів найпопулярнішими є дарування або спадкування за заповітом. Однак постає питання, який із цих варіантів є зручнішим і вигіднішим.