Недвижимость без документов из-за боевых действий — можно ли подарить или завещать такое имущество

Люди консультируются у адвоката. Фото: Pexels

Боевые действия в Украине оставили многих граждан не только без жилья, но и без документов на него. В такой ситуации передать недвижимость по наследству или подарить может быть проблематично.

О том, можно ли подарить или завещать недвижимость, если документы на нее были утрачены из-за боевых действий, объяснили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Можно ли дарить недвижимость без документов

Дарственная — это безвозмездная передача имущества другому лицу, и право собственности переходит сразу после подписания договора. Завещание же вступает в силу только после смерти собственника, и наследники могут получить имущество после принятия наследства и оформления необходимых документов.

Согласно ч. 2 ст. 719 Кодекса, договор дарения недвижимого имущества обязательно оформляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом.

Согласно п. 1.1 Раздела 2 Порядка совершения нотариальных действий, нотариусы могут удостоверять сделки по отчуждению или залогу имущества (в частности, договоры дарения) только при наличии документов, подтверждающих право собственности на него. Следовательно, без таких документов оформление договора дарения невозможно.

Можно ли унаследовать недвижимость без документов

При составлении завещания нотариус не проверяет право собственности, а только удостоверяет личность и дееспособность завещателя. Поэтому технически составить завещание можно даже без документов на имущество.

Однако для наследования недвижимости необходимо доказать, что она принадлежала наследодателю на момент его смерти. Если это недвижимость, нужны правоустанавливающие документы.

Согласно п. 4.16 Главы 10 Раздела 2 Порядка, нотариус сможет выдать свидетельство о праве на наследство на недвижимость только при условии представления документов, подтверждающих право собственности наследодателя. Следовательно, без соответствующих документов получить свидетельство о наследстве будет невозможно.

Ранее мы писали, что многие украинцы живут вместе, не оформляя официальный брак. Однако такой формат отношений имеет свои нюансы и юридические тонкости. В частности, процесс наследования может оказаться сложным, если гражданский партнер претендует на имущество.

Также мы рассказывали, что в Украине есть несколько вариантов передачи собственности конкретному человеку. Для ближайших родственников самыми популярными являются дарение или наследование по завещанию. Однако возникает вопрос, какой из этих вариантов является более удобным и выгодным.