Спадок у 2025 році — коли співмешканець може заявити про своє право на майно

Чоловік підписує документ. Фото: Pixabay

Багато українців проживають разом, але не узаконюють свої відносини. Однак такий підхід до стосунків має свої особливості, зокрема з погляду закону. Наприклад, отримання спадку може виявитися ще тим завданням, якщо на майно претендує цивільний партнер.

Про те, чи можуть співмешканці отримати спадщину цивільного партнера, зазначається в Цивільному кодексі України.

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Хто має право на спадщину

Питання, чому спадкування в цивільному шлюбі є складнішим, ніж в офіційному, залишається актуальним у 2025 році. Згідно з положеннями статті 1217 Цивільного кодексу України, спадкування може відбуватись як за заповітом, так і згідно з законом. Якщо спадкодавець залишає заповіт на користь цивільного партнера, це означає, що він визначив, як має бути розподілено його майно, і всі права та обов'язки передаються цій людині.

Заповіт є гарантією того, що певна частка спадщини буде передана конкретному спадкоємцю, але документ по собі залишають далеко не всі. За частиною 2 статті 21 Сімейного кодексу України, спільне проживання чоловіка та жінки без укладання офіційного шлюбу не створює прав та обов'язків, які є притаманними подружжю. Отже, співмешканці не мають статусу спадкоємців першої черги, до яких відносяться:

діти;

батьки;

офіційно зареєстроване подружжя.

Коли майно переходить співмешканцю

Цивільний партнер може бути спадкоємцем лише четвертої черги, якщо він проживав з померлим не менше п'яти років до відкриття спадщини. Крім того, майно, яке набуте під час спільного проживання без шлюбу, є спільною власністю, якщо не було укладено іншої угоди. У випадку відсутності такої угоди питання про спільне майно вирішується судом, і для цього необхідно довести факт спільного проживання.

У разі наявності судового рішення про спільне проживання цивільний партнер може претендувати на спадщину, якщо не існує спадкоємців попередніх черг або вони відмовилися від спадщини.

Чи може співмешканець вплинути на черговість спадкоємців

Є декілька умов, за яких може змінюватися черговість спадкування. Згідно зі статтею 1259 Цивільного кодексу України, можливі два шляхи для зміни черги:

Договірний шлях — зміни можна внести за допомогою нотаріально посвідченого договору між спадкоємцями після відкриття спадщини за умови, що не порушуються права інших спадкоємців. Судовий шлях — за рішенням суду спадкоємець, який тривалий час доглядав за спадкодавцем в умовах безпорадності, може отримати право на спадкування разом з іншими спадкоємцями першої черги.

Сімейний кодекс України визначає сім'ю як осіб, які спільно проживають, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов'язки. Підтвердженням спільного проживання можуть бути документи, такі як довідки про склад сім'ї, свідчення свідків або документи, що підтверджують спільні витрати та наявність спільного майна.

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