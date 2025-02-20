Наследство в 2025 году — когда сожитель может заявить о своем праве на имущество

Мужчина подписывает документ. Фото: Pixabay

Многие украинцы проживают вместе, но не узаконивают свои отношения. Однако такой подход к отношениям имеет свои особенности, в частности с точки зрения закона. Например, получение наследства может оказаться еще той задачей, если на имущество претендует гражданский партнер.

О том, могут ли сожители получить наследство гражданского партнера, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

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Кто имеет право на наследство

Вопрос, почему наследование в гражданском браке является более сложным, чем в официальном, остается актуальным в 2025 году. Согласно положениям статьи 1217 Гражданского кодекса Украины, наследование может происходить как по завещанию, так и по закону. Если наследодатель оставляет завещание в пользу гражданского партнера, это означает, что он определил, как должно быть распределено его имущество. Тогда все права и обязанности передаются этому человеку.

Завещание является гарантией того, что определенная доля наследства будет передана конкретному наследнику, но документ по себе оставляют далеко не все. По части 2 статьи 21 Семейного кодекса Украины, совместное проживание мужчины и женщины без заключения официального брака не создает прав и обязанностей, которые присущи супругам. Следовательно, сожители не имеют статуса наследников первой очереди, к которым относятся:

дети;

родители;

официально зарегистрированные супруги.

Когда имущество переходит сожителю

Гражданский партнер может быть наследником только четвертой очереди, если он проживал с умершим не менее пяти лет до открытия наследства. Кроме того, имущество, приобретенное во время совместного проживания без брака, является общей собственностью, если не было заключено иного соглашения. В случае отсутствия такого соглашения, вопрос о совместном имуществе решается судом, и для этого необходимо доказать факт совместного проживания.

При наличии судебного решения о совместном проживании, гражданский партнер может претендовать на наследство, если не существует наследников предыдущих очередей или они отказались от наследства.

Может ли сожитель повлиять на очередность наследников

Есть несколько условий, при которых может меняться очередность наследования. Согласно статье 1259 Гражданского кодекса Украины, возможны два пути для изменения очереди:

Договорной путь — изменения можно внести с помощью нотариально удостоверенного договора между наследниками после открытия наследства, при условии, что не нарушаются права других наследников. Судебный путь — по решению суда наследник, который длительное время ухаживал за наследодателем в условиях беспомощности, может получить право на наследование вместе с другими наследниками первой очереди.

Семейный кодекс Украины определяет семью как лиц, которые совместно проживают, ведут совместный быт и имеют взаимные права и обязанности. Подтверждением совместного проживания могут быть документы, такие как справки о составе семьи, свидетельские показания или документы, подтверждающие совместные расходы и наличие общего имущества.

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